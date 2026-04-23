高さ190cm対応！床置きタブレットスタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高さを最大約190.5cmまで調節可能である「床置きタブレットアームスタンド（100-MR235）」を発売した。
■使用シーンに合わせて高さを自在に調節可能
画面の高さ（中心部）を約138.5cmから190.5cmの間で無段階に固定できるタブレット用スタンド。ソファに座ってのくつろぎ時間から、ランニングマシーンを使用しながらの動画視聴まで、用途や使う人の目線に合わせて最適な高さに設定でき、常に快適な姿勢で画面を見ることができる。
■自由自在に動かせるフレキシブルアームを採用
スタンドの上部には、前後左右あらゆる方向へ自由に動かせるフレキシブルアームを採用している。画面を顔の正面に持ってきたり、ベッドで寝転んだ状態で見やすい位置に微調整したりすることが簡単にできる。自分好みのポジションにピタリと止まり、ストレスフリーなタブレット操作をサポートする。
■画面の縦横切り替えも簡単！360度回転ホルダー
タブレットを取り付けるホルダー部分は、90度刻みで360度回転させることが可能だ。動画視聴時は横画面、WEBブラウジングや電子書籍の閲覧時は縦画面など、用途に合わせて直感的に切り替えられる。さらに上下の角度も180度調整できるため、照明の反射を防ぎながら見やすさを確保できる。
■8〜11インチの幅広いタブレット端末に対応
挟み込みタイプのホルダーを採用しており、幅17〜20cm、厚さ1cmまでの端末をしっかりとホールドする。iPad（第10世代）やiPad Air、iPad Proなど、およそ8〜11インチの各種タブレットに対応している。装着も簡単で、毎日の動画視聴やハイブリッド授業にも便利だ。
■ぶつかっても倒れにくい、安心・安全な重厚台座
幅約28cm、重量約4kgのしっかりとした重みのある台座を採用し、スタンド全体をぐらつきなく支える。万が一ぶつかってしまっても、約20度の傾きまでなら倒れずに耐えられる安心設計となっている。家庭での使用はもちろん、オフィスやお店のデジタル掲示板・受付システムとしての設置にも最適だ。
■高さを最大約190.5cmまで調節可能である「床置きタブレットアームスタンド（100-MR235）」
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■自由自在に動かせるフレキシブルアームを採用
スタンドの上部には、前後左右あらゆる方向へ自由に動かせるフレキシブルアームを採用している。画面を顔の正面に持ってきたり、ベッドで寝転んだ状態で見やすい位置に微調整したりすることが簡単にできる。自分好みのポジションにピタリと止まり、ストレスフリーなタブレット操作をサポートする。
■画面の縦横切り替えも簡単！360度回転ホルダー
タブレットを取り付けるホルダー部分は、90度刻みで360度回転させることが可能だ。動画視聴時は横画面、WEBブラウジングや電子書籍の閲覧時は縦画面など、用途に合わせて直感的に切り替えられる。さらに上下の角度も180度調整できるため、照明の反射を防ぎながら見やすさを確保できる。
■8〜11インチの幅広いタブレット端末に対応
挟み込みタイプのホルダーを採用しており、幅17〜20cm、厚さ1cmまでの端末をしっかりとホールドする。iPad（第10世代）やiPad Air、iPad Proなど、およそ8〜11インチの各種タブレットに対応している。装着も簡単で、毎日の動画視聴やハイブリッド授業にも便利だ。
■ぶつかっても倒れにくい、安心・安全な重厚台座
幅約28cm、重量約4kgのしっかりとした重みのある台座を採用し、スタンド全体をぐらつきなく支える。万が一ぶつかってしまっても、約20度の傾きまでなら倒れずに耐えられる安心設計となっている。家庭での使用はもちろん、オフィスやお店のデジタル掲示板・受付システムとしての設置にも最適だ。
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