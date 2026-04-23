◆ファーム・リーグ 楽天―ロッテ（２３日・森林どり泉）

楽天のドラフト１位・藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が２３日、ファーム・リーグのロッテ戦で２軍合流後初登板した。同戦に先発。６回６安打無失点、６奪三振と好投した。

立ち上がりから１５０キロを超える直球にスライダーやスプリットを交えて、打者を料理。４回に２死一、二塁のピンチを招いたが、動じない。石垣を空振り三振に仕留めて無失点に抑えた。６回にも１死一、二塁のピンチを背負ったが、安田を二ゴロ併殺に打ち取り、切り抜けた。６イニングで８９球を投げて、四球は１。６三振を奪う投球でアピールした。

開幕ローテ入りした藤原は１軍では３試合に登板して、０勝２敗、防御率６・７５。１６日のソフトバンク戦（北九州）では４回５安打５失点で、１７日に出場選手登録を抹消されていた。

また打撃不振で２軍調整中のカーソン・マッカスカー外野手（２７）はファーム・リーグの同戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場。初回１死で左前安打を放ち、４戦連続安打をマークした。期待の大きい助っ人が再昇格へ状態を上げてきた。