完成台紙で挑む限定抽選！ TOKYOガンダムプロジェクト2026「ガンダムスタンプラリー2026」

記事ポイント 臨海副都心エリア6カ所を巡る「ガンダムスタンプラリー2026」第一弾が5月2日からスタートスタンプを完成させると、ガンダムベース限定ガンプラやオリジナルグッズが当たる抽選会に参加可能5月初旬からは高校生が英語で案内する「English Guide」もダイバーシティ東京 プラザで開催予定 臨海副都心エリア6カ所を巡る「ガンダムスタンプラリー2026」第一弾が5月2日からスタートスタンプを完成させると、ガンダムベース限定ガンプラやオリジナルグッズが当たる抽選会に参加可能5月初旬からは高校生が英語で案内する「English Guide」もダイバーシティ東京 プラザで開催予定

臨海副都心エリアで「ガンダムスタンプラリー2026」が開催されます。

第一弾は2026年5月2日から6月7日まで、台場や青海エリアの6スポットを巡って実物大ユニコーンガンダム立像のビジュアルを完成させる周遊イベントです。

完成後は抽選で、ガンダムベース限定のガンプラやオリジナルグッズが当たる楽しみも用意されています。

TOKYOガンダムプロジェクト2026「ガンダムスタンプラリー2026」





イベント名：ガンダムスタンプラリー2026第一弾開催期間：2026年5月2日(土)〜6月7日(日)第二弾開催期間：2026年6月8日(月)〜7月12日(日)開催エリア：臨海副都心エリア（主に台場・青海）スタンプスポット数：6カ所所要時間：約1時間参加方法：各スポットで台紙にスタンプを重ね捺し抽選会場：THE GUNDAM BASE TOKYO

臨海副都心エリアの活性化と東京都のグローバル人材育成を目的に実施される、TOKYOガンダムプロジェクト2026の周遊企画です。

参加者は潮風公園展望デッキや水上バス乗り場、お台場海浜公園駅構内など6カ所を巡り、台紙にスタンプを重ねていきます。

第一弾では、凛々しいユニコーンモードの実物大ユニコーンガンダム立像をモチーフにしたデザインが完成します。

どのスポットからでも始められ、各所には英語での説明もあるため、海外からの来訪者も参加しやすい内容です。

スタンプスポット





お台場海浜公園駅構内水上バス乗り場台場駅構内潮風公園展望デッキダイバーシティ東京 プラザ2F ツーリストインフォメーション横ガンダムベース東京アネックス

全6スポットを巡ることで、1枚の台紙に実物大ユニコーンガンダム立像のビジュアルが完成します。

完成した台紙は持ち帰ることができるため、イベント参加の記念として残せるのも魅力です。

抽選参加方法





完成台紙の確認場所：ダイバーシティ東京プラザ2F フェスティバル広場前 ガンダムベース東京アネックス抽選場所：同7F THE GUNDAM BASE TOKYO前の抽選機抽選方法：抽選券の二次元コードを抽選機にかざして参加

全スポットを回って完成した台紙をガンダムベース東京アネックスに持参すると、スタッフ確認後に抽選券を受け取れます。

その後、7階のTHE GUNDAM BASE TOKYO前にある抽選機で二次元コードをかざし、当選すると引換券が発行される流れです。

ガンダムベース東京は入店整理券による入店制限が行われる場合があるため、来場前に公式サイトを確認しておくと安心です。

A賞 RG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム[ゴールドコーティング]





賞品名：RG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム[ゴールドコーティング]当選人数：1名

最上位賞として用意される、ガンダムベース限定仕様の特別なガンプラです。

1名のみの当選となるため、完成台紙を手に抽選に挑む特別感のある賞品です。

B賞 実物大ユニコーンガンダム立像缶型グラス





賞品名：実物大ユニコーンガンダム立像缶型グラス当選人数：20名

実物大ユニコーンガンダム立像をモチーフにした、デザイン性のある缶型グラスです。

日常使いしやすいグッズを狙いたい人にも注目の賞品です。

C賞 ガンダムベース限定 RX-Oユニコーンガンダムデストロイモード デザイン缶入り苺チョコクランチ





賞品名：ガンダムベース限定 RX-Oユニコーンガンダムデストロイモード デザイン缶入り苺チョコクランチ当選人数：50名

ガンダムベース限定デザイン缶に入った苺チョコクランチです。

お菓子として楽しめるだけでなく、缶を記念アイテムとして残せるのもうれしいポイントです。

D賞 ハロプラ ガンダムベース限定ハロ［ガンダムベースカラー］





賞品名：ハロプラ ガンダムベース限定ハロ［ガンダムベースカラー］当選人数：50名

ガンダムベース限定カラーで展開されるハロプラです。

ガンプラファンはもちろん、限定感のあるアイテムをコレクションしたい人にもぴったりな一品です。

English Guide

開催時期：2026年5月初旬からの週末・祝日開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場案内役：高校生内容：オリジナル英語MAPを使ったガンダム紹介と観光案内実施回数：今年で6回目

5月初旬からの週末と祝日には、高校生が外国人観光客に向けて英語で案内する「English Guide」も予定されています。

オリジナル英語MAPを使いながら、ガンダムの説明に加えて臨海副都心エリアの観光情報も紹介します。

若い世代によるおもてなしと国際交流を感じられる取り組みも、このプロジェクトならではの見どころです。

スタンプラリーは約1時間で巡れるため、休日のおでかけ先としても取り入れやすい企画です。

抽選賞品には限定ガンプラやグッズがそろい、参加後の楽しみも広がります。

5月初旬から始まるEnglish Guideとあわせて、臨海副都心エリアの魅力を体感できるイベントになりそうです。

TOKYOガンダムプロジェクト2026「ガンダムスタンプラリー2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. ガンダムスタンプラリー2026はどこから始めても参加できますか？

A. はい、6カ所のスタンプスポットはどこからでもスタートできます。

すべてのスポットを巡って台紙を完成させる形式で、所要時間は約1時間と案内されています。

Q. 抽選会に参加するには何が必要ですか？

A. 各スポットでスタンプを重ね捺しし、完成した台紙をダイバーシティ東京 プラザ2Fのガンダムベース東京アネックスへ持参する必要があります。

スタッフ確認後、抽選券が受け取れます。

Q. English Guideはいつ開催されますか？

A. 2026年5月初旬からの週末と祝日に、ダイバーシティ東京 プラザ2Fフェスティバル広場で開催予定です。

日程などの詳細は、確定次第公式サイトで案内されます。

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