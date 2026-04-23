timelesz篠塚大輝の色気あふれる！ツヤツヤ赤リップの口元に指を当て流し目で視線を落とした姿に「メロ塚天才すぎる」「この唇は国宝級」「凝視できないほど色っぽい」

【写真】timelesz篠塚大輝の色気あふれる『MAQUIA』カット／6月号増刊表紙

timelesz篠塚大輝がソロで表紙を飾っている雑誌『MAQUIA（マキア）』4月22日発売の6月号増刊。雑誌公式Xにて、赤リップがまばゆい篠塚のカットが公開された。

■「ときに雄々しく、ときに可愛く、ときにインテリジェント」（編集部）

篠塚は、たくましい二の腕が覗く白いタンクトップ姿で登場。片方の肩には、チェックシャツとデニムジャケットを重ねている。毛先を散らした金髪ヘアで、赤リップが輝く口元に手を添え、長し目をしながらアンニュイな表情を浮かべている。

投稿には「ときに雄々しく、ときに可愛く、ときにインテリジェント。『無意識の魅力』と『努力の魅力』がキラキラと輝く篠塚さん。発売前から話題のインタビューでは『かっこいい』の美学、『可愛い』のジレンマ、さらにファッションやダイエットについてもたっぷりお伺い」と、誌面の内容も添えられている。

コメント欄には「この唇は国宝級」「ぷるぷる唇が爆イケ」「上腕二頭筋かっこよすぎ」「メロ塚天才すぎる」「凝視できないほど色っぽい」といったファンの声が続々と到着している。

■『MAQUIA』篠塚のチャームポイントが際立つカット

■『MAQUIA』4月22日発売 6月号増刊 表紙