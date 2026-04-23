大人が「セサミストリート」Tシャツを着るなら、ヴィンテージ加工で。メゾンスペシャル新作3柄が予約開始！
ドメスティックブランド「MAISON SPECIAL(メゾンスペシャル)」と「セサミストリート」のコラボに、待望の半袖Tシャツが登場した。この春リリースされたスウェットとロングスリーブTシャツが好評だったことを受けてのリリースで、価格は1万4300円。デザインは全3柄、各デザインともブラックとネイビーの2色展開でオンラインストアにて予約受付中だ。
【写真】3柄そろい踏み。ヴィンテージ加工が効いた半袖Tシャツ全カラーを見る
メゾンスペシャル×セサミストリートのコラボは、2026年1月末に第一弾としてスウェットとロングスリーブTシャツ全6型が発売され、ヴィンテージ加工の完成度の高さで話題を集めた。今回登場するのは、その流れを汲む半袖Tシャツ「Prime-Over Crew Neck Short Sleeve T-Shirt」(1万4300円)。1枚で着ても、シャツやカーディガンのインナーに仕込んでも様になるので、夏から秋口まで活躍する。
■ラインナップは全3柄。「got cookie?」「クッキーモンスター」「エルモ」から選べる
今回のラインナップは、クッキーをほおばる姿に「got cookie?」の文字が添えられた「Got Cookie」、クッキーモンスター単体のバストアップを大胆にプリントした「Cookie Monster」、そしてエルモ単体をアート作品のように落とし込んだ「Elmo」の全3柄。「Got Cookie」は前回のロングスリーブTシャツと、「Cookie Monster」「Elmo」は前回のスウェットと同じグラフィックなので、春コラボで狙っていたデザインを半袖で手に入れるチャンスでもある。
■3段階のブリーチ加工で、本物の古着みたいな風合いに
このコラボがほかのキャラクターコラボと一線を画すのは、加工の手数の多さ。ブラックは製品顔料染めの後にフェードブリーチをかけ、さらにスプレーでブリーチを重ねるという3段階の加工を経ている。襟元と裾には手作業でグラインダー加工も。プリントも新品らしさをあえて消した“何年も着込んだ風”の質感に仕上がっている。
ネイビーは生地反応染めの上に同じ加工を施し、長時間日に晒されて赤みを帯びたような独特の色目を再現した。
■ただのオーバーサイズじゃない。肩にフィットするドロップショルダー設計
シルエットはメゾンスペシャルの代名詞「Prime-Over(プライムオーバー)」。身幅とアームをたっぷり取った典型的なオーバーサイズだが、肩先に強い傾斜をつけることでドロップショルダーながら袖が肩にきれいにフィットする独自の設計だ。オーバーサイズが陥りがちな“ただ大きいだけ”の野暮ったさがなく、メリハリのある立体的なシルエットに着地している。
ユニセックスで着られるサイズ感なので、パートナーとシェアして楽しむのもあり。Tシャツ1枚の季節はもちろん、シャツやオープンカラーシャツのインナー、秋にはライトアウターのインナーとしても重宝する。どの柄を選んでもコーデのアクセントとして十分な主張をしてくれるはず。
お届け予定は、「Cookie Monster」と「Elmo」がネイビー・ブラックともに5月下旬、「Got Cookie」はネイビーが5月下旬、ブラックが6月下旬。予約上限数に達し次第販売終了となる。春のコラボはサイズ・カラーによっては予約段階で完売したものもあったので、今回も油断は禁物。気になる人は早めにオンラインストアをチェックしておこう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
【写真】3柄そろい踏み。ヴィンテージ加工が効いた半袖Tシャツ全カラーを見る
■ラインナップは全3柄。「got cookie?」「クッキーモンスター」「エルモ」から選べる
今回のラインナップは、クッキーをほおばる姿に「got cookie?」の文字が添えられた「Got Cookie」、クッキーモンスター単体のバストアップを大胆にプリントした「Cookie Monster」、そしてエルモ単体をアート作品のように落とし込んだ「Elmo」の全3柄。「Got Cookie」は前回のロングスリーブTシャツと、「Cookie Monster」「Elmo」は前回のスウェットと同じグラフィックなので、春コラボで狙っていたデザインを半袖で手に入れるチャンスでもある。
■3段階のブリーチ加工で、本物の古着みたいな風合いに
このコラボがほかのキャラクターコラボと一線を画すのは、加工の手数の多さ。ブラックは製品顔料染めの後にフェードブリーチをかけ、さらにスプレーでブリーチを重ねるという3段階の加工を経ている。襟元と裾には手作業でグラインダー加工も。プリントも新品らしさをあえて消した“何年も着込んだ風”の質感に仕上がっている。
ネイビーは生地反応染めの上に同じ加工を施し、長時間日に晒されて赤みを帯びたような独特の色目を再現した。
■ただのオーバーサイズじゃない。肩にフィットするドロップショルダー設計
シルエットはメゾンスペシャルの代名詞「Prime-Over(プライムオーバー)」。身幅とアームをたっぷり取った典型的なオーバーサイズだが、肩先に強い傾斜をつけることでドロップショルダーながら袖が肩にきれいにフィットする独自の設計だ。オーバーサイズが陥りがちな“ただ大きいだけ”の野暮ったさがなく、メリハリのある立体的なシルエットに着地している。
ユニセックスで着られるサイズ感なので、パートナーとシェアして楽しむのもあり。Tシャツ1枚の季節はもちろん、シャツやオープンカラーシャツのインナー、秋にはライトアウターのインナーとしても重宝する。どの柄を選んでもコーデのアクセントとして十分な主張をしてくれるはず。
お届け予定は、「Cookie Monster」と「Elmo」がネイビー・ブラックともに5月下旬、「Got Cookie」はネイビーが5月下旬、ブラックが6月下旬。予約上限数に達し次第販売終了となる。春のコラボはサイズ・カラーによっては予約段階で完売したものもあったので、今回も油断は禁物。気になる人は早めにオンラインストアをチェックしておこう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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