SEKAI NO OWARI、新マネージメント会社設立を発表！ドームツアーのSPティザー映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SEKAI NO OWARIが、新マネージメント会社「株式会社S.U.N.S（読み：サンズ）」設立を発表。5月1日からは同社にてメンバー自身の手によるバンド運営をスタートさせる。さらに7・8月に控えたドームツアー『THE CINEMA』の最新ティザー映像もSEKAI NO OWARI公式YouTubeチャンネルなどで公開となった。

■『THE CINEMA』の世界観を存分に感じられるティザー映像

ツアーは7月に京セラドーム大阪、8月に東京ドームにて開催予定。ツアータイトル『THE CINEMA』からは”映画”をテーマとしたあらたな世界観が感じられ、今回公開された映像からはその幕開けを鮮やかに予感させる内容となっている。30秒という短い映像ながらも『THE CINEMA』の世界観を存分に感じられる仕上がりとなっているので、ぜひチェックしよう。

また、SEKAI NO OWARIにとって2026年第1弾となる新曲「Stella」のリリースも予定されている。この楽曲は、ユニバーサルミュージック内で2026年あらたに立ち上がった邦楽レーベル・Capitol Recordsからのリリースであり、同レーベルからのSEKAI NO OWARIのリリースは今作が初となる。

Capitol Recordsは新マネージメント会社・株式会社S.U.N.Sとパートナーシップを締結し、SEKAI NO OWARIの全世界での活動をサポートしていく。

シングルの詳細は後日発表されるとのことで、続報に注目だ。

※メイン写真：PHOTO BY Takuya Nagamine

■【動画】「DOME TOUR 2025『THE CINEMA』」ティザームービー

■【画像】「DOME TOUR 2025『THE CINEMA』」キービジュアル

■関連リンク

SEKAI NO OWARI OFFICIAL SITE

https://sekainoowari.jp/

https://www.universal-music.co.jp/sekainoowari/