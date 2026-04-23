株式会社セキドは、ドローン操縦体験イベント「DJI New Pilot Experience」を5月13日（水）に兵庫県姫路市で開催する。参加費は無料だが、事前の申し込みが必要。

最新の空撮用ドローンを実際に操縦できる体験型イベント。会場では、4月に発売したばかりの360°撮影に対応するドローン「Avata 360」をはじめ、DJIの最新ラインアップが展示される。経験豊富なインストラクターによるマンツーマンのサポートが受けられるため、初心者でも安心して参加できるとしている。

主な展示・体験機体としては、Hasselbladのメインカメラを搭載し1億画素の静止画撮影が可能な「DJI Mavic 4 Pro」、1インチCMOSセンサーを搭載した小型軽量モデル「DJI Mini 5 Pro」、広角と中望遠のデュアルカメラを備える「DJI Air 3S」などが予定されている。

またドローンだけでなく、ジンバルカメラ「DJI Osmo Pocket 4」や各種スタビライザーといった撮影機材のタッチ＆トライも実施される。

イベント後半にはミニセミナーが開催され、空撮を始めるための知識や準備について解説が行われる。個別相談も受け付けており、会場限定の購入特典も用意されるという。

イベント名

DJI New Pilot Experience in 姫路

開催日時

2026年5月13日（水）13時30分～15時30分

会場

DMS兵庫姫路校（兵庫県姫路市青山西4-4-1）

参加費

無料

定員

先着20名

※Webサイトから要事前申し込み