井手らっきょ、地元で設立した野球塾からメジャーリーガーが誕生していた 当時の様子も明かす「勝負所は強かったですね」
「たけし軍団」でタレントの井手らっきょが、23日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。自身が創設した野球塾のOBにメジャーリーガーがいることを明かした。
【写真】「こんなんズルいやろ」ファン爆笑、村上宗隆の証明写真
この日井手は、過去に天狗になっていた芸能人を当てるクイズ企画の該当人物としてスタジオ出演した。これまでの経歴を振り返る中、自身の故郷である熊本で設立した野球塾「プロフェッショナル・ベースボール・アカデミー」についても言及。「野球塾を作って、輩出したOBの一人がメジャーリーガーの村上宗隆くん。彼が小学校の時に通っていたんです」と明かした。
これにはスタジオから「ええ！」と驚く声が相次ぎ、MCのハライチ澤部佑は「当時から違ってました」と興奮気味に尋ねると、井手は「やっぱ勝負所は強かったですね」と振り返った。
【写真】「こんなんズルいやろ」ファン爆笑、村上宗隆の証明写真
この日井手は、過去に天狗になっていた芸能人を当てるクイズ企画の該当人物としてスタジオ出演した。これまでの経歴を振り返る中、自身の故郷である熊本で設立した野球塾「プロフェッショナル・ベースボール・アカデミー」についても言及。「野球塾を作って、輩出したOBの一人がメジャーリーガーの村上宗隆くん。彼が小学校の時に通っていたんです」と明かした。
これにはスタジオから「ええ！」と驚く声が相次ぎ、MCのハライチ澤部佑は「当時から違ってました」と興奮気味に尋ねると、井手は「やっぱ勝負所は強かったですね」と振り返った。