親戚の子が「労働基準監督官」の採用試験に受かったそうです！ 企業の労働条件や安全管理をチェックする仕事らしいですが、年収はどのくらいなのでしょうか？

労働基準監督官とは

労働基準監督官とは、働く人が安心して仕事を続けられるように、企業の労働環境をチェックし、法律に基づいて指導を行う国家公務員です。厚生労働省に所属し、全国の労働基準監督署などで勤務します。

主な役割は、企業が労働基準法などのルールを守っているかを確認し、問題があれば改善を求めることです。賃金の支払い状況や労働時間、安全な作業環境が確保されているかなどを調査し、働く人の権利を守る役割を担っています。

業務内容は大きく分けて以下の3つです。



・監督指導業務

・安全衛生業務

・司法警察業務

監督指導業務では、会社へ立ち入り、帳簿や設備を確認しながら労働条件の実態を調べます。違反があれば、文書で改善を求めるほか、危険な設備には使用停止を命じることもあります。

安全衛生業務では、機械や作業環境が安全基準を満たしているかを確認し、事故の予防や再発防止に取り組みます。建設現場の計画確認や設備の検査なども含まれ、働く人の健康と安全を守る重要な役割です。

司法警察業務では、悪質な違反に対して捜査を行い、必要に応じて検察庁に送致することもあります。

このように、労働基準監督官は指導だけでなく、法的措置まで担う責任の大きい仕事といえます。



労働基準監督官の年収

労働基準監督官の給与は、国家公務員の基準に沿って支給され「行政職俸給表（一）」が適用されます。

人事院の「令和7年国家公務員給与等実態調査」によると、行政職俸給表（一）の平均給与月額は41万4480円で、そのうち基本給にあたる俸給は33万2237円でした。さらに、人事院の「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」によると、国家公務員のボーナスは年間4.65ヶ月です。

これらの数値を基に年収の目安を算出すると、41万4480円×12ヶ月＋33万2237円×4.65ヶ月＝651万8662円となります。

ただし、これは公表されている平均給与月額や俸給額をもとにした概算です。平均給与月額には通勤手当をはじめとした各種手当が含まれ、ボーナスも俸給を基礎としつつ地域手当などを踏まえて算定されるため、実際の年収は勤務地や扶養の有無、役職などによって変動します。



労働基準監督官のキャリアパス

労働基準監督官は、経験を積むことで管理職へとステップアップできる可能性があります。将来的には、労働基準監督署の署長や副署長、または労働局の課長や監察官といった立場に就き、地域全体の労働環境を守る責任者として活躍できるでしょう。

また、キャリアの途中では、厚生労働省の本省やほかの地域の労働局・労働基準監督署に異動することもあります。異動により、さまざまな業務や地域の実情を学び、視野を広げていくことが可能です。

このように、労働基準監督官は現場経験を積みながら段階的に責任ある役職へ進み、最終的には労働行政を支える中核人材として成長していくキャリアが描ける職種といえます。



労働基準監督官の年収の目安は651万8662円

労働基準監督官は、企業の労働環境をチェックし、法律に基づいて働く人を守る国家公務員です。立ち入り調査や安全管理、悪質な違反への対応まで担うため、責任は大きいものの、社会的意義の高い仕事といえるでしょう。

年収の目安は651万8662円です。経験を積むことで将来的には管理職としてより広い範囲の労働行政に関わるキャリアも考えられます。安定した収入とキャリアの広がりを両立しながら、社会に貢献できる点が労働基準監督官の魅力といえるでしょう。



出典

厚生労働省 労働基準監督官採用試験

厚生労働省 労働基準監督官の仕事（1、3、5ページ）

人事院 令和7年国家公務員給与等実態調査（2ページ）

人事院 本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み（4ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー