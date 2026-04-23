人気タレント、「痩せたら可愛い」説に一石投じる？ 比較ショットに「元から可愛いし痩せても可愛い」
人気タレント、「痩せたら可愛い」説に一石投じる？ 比較ショットに「元から可愛いし痩せても可愛い」
マルチタレントの阿波みなみさんは4月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。スタイルが異なる2枚の比較写真を公開しました。
【写真】阿波みなみ、スタイルが異なる比較画像を公開
「女の子はみんなかわいい」阿波さんは「『痩せたら可愛い』は嘘なのよ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、ゆるやかなシルエットのTシャツワンピース姿で、フェイスラインがややふっくらとしたやわらかな印象です。ダブルピースを決め、少しぎこちない表情を見せています。2枚目では、タイトなノースリーブワンピースを着用し、引き締まったスタイルを披露。同じくダブルピースをしながらも、すっきりとした印象のショットとなっています。
ファンからは「『ずっと可愛い』が正解」「痩せても可愛い人、大体太ってても可愛い」「元から可愛いし痩せても可愛い」「どっちも可愛いのずるい」「女の子はみんなかわいいのだ」「全然痩せる前も可愛いもんな」などの声が寄せられました。
「売れないキャバ嬢から売れっ子タレントへ」1月17日の投稿でも比較画像を公開していた阿波さん。「売れないキャバ嬢から売れっ子タレントへ」とつづり、当時と現在の姿を並べて披露しました。茶髪でクールな表情の「キャバ嬢」姿と、青い髪ではじけるような笑顔の現在の姿とのギャップに、反響が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)
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