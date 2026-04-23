木村拓哉がオールバックヘアでメガネ越しにウインク！頭にヘッドフォンをつけマイクの前に立った最新レコーディングショットに「どんなアルバムになるのかな」「嬉しい報告ありがとう」とファンも期待

【写真】オレンジのTシャツ姿でレコーディングに臨む木村拓哉

木村拓哉が自身のInstagramを更新し、レコーディングスタジオでの自撮りショットを投稿した。

■木村拓哉「なかなかのハードルでしたが、なんとか越えてみました」

4月22日の投稿で、「今日はレコーディングへ!!」とコメントし、ポップガードを挟んでマイクと向き合うオレンジのTシャツ姿を公開。

オールバックのヘアスタイルで収録に臨んでおり、黒ぶちメガネ越しにウインクしながら満足気な表情を浮かべている。

「なかなかのハードルでしたが、なんとか越えてみました。未だ何曲かありますが、宜しくお願いします」とコメントしているとおり、今後もレコーディング作業は続くようだ。

ストーリーズには「皆んなが一緒に歌ってくれる事をイメージして…」というメッセージと共に、カメラ目線のショットを投稿している。

SNSには「どんなアルバムになるのかな」「レコーディングショットありがとうございます」「ライブで一緒に騒げる日を心待ちにしています」「嬉しい報告ありがとう」といった声を見ることができる。

■写真：木村拓哉の貴重なレコーデイング中ショット