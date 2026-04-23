10〜60代男女が選ぶ「2026年ネクストブレイク」女性タレントランキング！ 2位は「北香那」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「2026年ネクストブレイク女性タレントランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の北香那さんでした。
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』への出演や、ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）で主人公の恋人役を演じるなど、豊富なキャリアに裏打ちされた確かな実力が注目を集めています。
1位は、俳優の宮崎優さんでした（※崎はたつさき）。
Netflixドラマ『グラスハート』のヒロイン役をオーディションで勝ち取り、主演の佐藤健さんからも高い演技力を評価されたことで、次世代の演技派として大きな期待が寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：北香那
2位は、俳優の北香那さんでした。
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』への出演や、ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）で主人公の恋人役を演じるなど、豊富なキャリアに裏打ちされた確かな実力が注目を集めています。
1位：宮崎優
1位は、俳優の宮崎優さんでした（※崎はたつさき）。
Netflixドラマ『グラスハート』のヒロイン役をオーディションで勝ち取り、主演の佐藤健さんからも高い演技力を評価されたことで、次世代の演技派として大きな期待が寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)