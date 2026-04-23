【ハリー・ポッター マホウドコロ バタービールトラック】 期間：4月29日～5月6日 開催場所：オアシス21 銀河の広場（愛知県名古屋市東区東桜 1-11-1）

ワーナー ブラザース ジャパンは、「ハリー・ポッター25周年」を記念し、シリーズを代表するフレーバーのひとつである「バタービール」を祝う「バタービール・シーズン」を5月31日まで実施している。

「バタービール・シーズン」の期間中は、「バタービールトラック」が巡回し、バタービールにインスパイアされた数量限定のスイーツや限定商品が販売される。

今回、「バタービール・シーズン」の施策のひとつとして、名古屋・栄のオアシス21に「バタービールトラック」が出店されることが発表された。期間は4月29日から5月6日まで。期間中は、「バタービールトラック」でしか買えないバタービールシロップのかかったできたてのポップコーンが提供される。また、「バタービールトラック」および全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」店舗（オンラインショップを除く）では、4月29日より新発売のパチパチとはじけるキャンディー入りのコットンキャンディーが販売される。

さらに、「ハリー・ポッター バタービール ポップコーン」を購入すると、先着で「バタービール ステッカー」 (全1種・非売品)がもらえる。ほかにも、3,300円（税込）以上購入した人を対象に、先着でホグワーツの4つの寮のシンボルである動物などがプリントされた「ハリー・ポッター25周年」記念ステッカー（全8種・非売品）をランダムでプレゼントする企画も実施される。

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「バタービールトラック」開催概要

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ バタービールトラック

期間：4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）

開催場所：オアシス21 銀河の広場（愛知県名古屋市東区東桜 1-11-1）

営業時間：11時～17時 ※営業時間は施設営業時間に準ずる。

備考：テイクアウト専門店

ハリー・ポッター マホウドコロ バタービールトラック限定商品

ハリー・ポッター バタービール ポップコーン

できたてほかほかの塩味のポップコーンに、バタービールシロップをかけた特製ポップコーンが、バタービールトラック限定で登場。甘じょっぱい風味がクセになる、食べきりサイズのポップコーンは、バタービールをデザインした特別なケース入り。プラスチック製の容器はポップコーンを食べ終わったあと再利用が可能で、個包装のお菓子やハンドクリームなどを入れる小物入れとして活用できる。

テイクアウト用の蓋が付属

【商品情報】

価格：1,200円

サイズ：130×114×130mm（横×縦×奥行）

内容量：30g

備考：ポップコーンを購入ごとに1枚、「バタービール ステッカー（全1種・非売品）」がもらえる。※なくなり次第終了

発売日：4月29日（水・祝）

販売店舗：ハリー・ポッター マホウドコロ バタービールトラック

備考：オンラインショップを含む、全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」での取り扱いはありません。

ハリー・ポッター マホウドコロ 新商品

ハリー・ポッター バタービール コットンキャンディー

「バタービールトラック」のほか、全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」で販売される、バタービールをイメージしたイエローとホワイトの2層のコットンキャンディー。イエローの部分はパチパチとはじけるキャンディー入りで、少し刺激的なバターフレーバーが楽しめる。バタービールをデザインした持ち運びに便利な専用の巾着袋が付属する。

【商品情報】

価格：1,200円

サイズ：110×96×110mm（横×縦×奥行）

内容量：25g

備考：店頭販売限定商品。持ち帰り用の専用袋に入れて販売される。※オンラインショップでの販売はありません。

発売日：4月29日（水・祝）

販売店舗：ハリー・ポッター マホウドコロ バタービールトラック、オンラインショップを除く全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」

購入特典

3,300円（税込）以上購入特典

内容：「ステッカー（全8種・非売品）」を1枚プレゼント

期間：4月29日（水・祝）～なくなり次第終了

対象店舗：ハリー・ポッター マホウドコロ バタービールトラック

備考：1会計につきランダムで1枚

※オンラインショップを含む全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」で配布中のステッカーと同一です。

ハリー・ポッター バタービール ポップコーン購入特典

内容：「バタービール ステッカー（全1種・非売品）」を1枚プレゼント

期間：4月29日（水・祝）～なくなり次第終了

対象店舗：ハリー・ポッター マホウドコロ バタービールトラック

備考：ハリー・ポッター バタービール ポップコーンを購入ごとに1枚ステッカーがもらえる。

【バタービール ステッカー（全1種・非売品）】

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