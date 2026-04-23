渋滞回避へ導く温泉時間！ 楽久屋「ゴールデンウィーク ゆったりまったり帰宅プロジェクト」

記事ポイント 海ほたると湯舞音 袖ケ浦店がGWに連携レシート提示や買い物で特典を用意天然温泉や休憩空間で帰宅時間を調整 海ほたると湯舞音 袖ケ浦店がGWに連携レシート提示や買い物で特典を用意天然温泉や休憩空間で帰宅時間を調整

楽久屋が運営する「湯舞音 袖ケ浦店」では、ゴールデンウィーク期間に「ゴールデンウィーク ゆったりまったり帰宅プロジェクト」を開催します。

期間は4月29日から5月6日までです。

東京湾アクアラインの渋滞が集中しやすい夕方以降の帰宅時間帯に向け、千葉観光の帰りに温浴施設でゆっくり過ごす選択肢を提案する企画です。

楽久屋「ゴールデンウィーク ゆったりまったり帰宅プロジェクト」





開催期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月6日(水・祝)会場：湯舞音 袖ケ浦店所在地：千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前1-39-15 ゆりまち袖ケ浦駅前モール内電話番号：0438-38-6168駐車場：600台、無料

本企画は、海ほたると湯舞音 袖ケ浦店が連携し、混雑回避と地域回遊の両立を目指す取り組みです。

海ほたる利用者向けの特典と、湯舞音利用者向けの特典を相互に用意し、帰宅前の時間調整をしやすくしています。

海ほたる利用者特典





対象期間：2026年4月29日(水・祝)〜5月6日(水・祝)特典内容：海ほたるのお買い物レシート提示でレンタルフェイスタオル無料対象施設：湯舞音 袖ケ浦店

期間中に海ほたるで買い物をしたレシートを湯舞音 袖ケ浦店で提示すると、レンタルフェイスタオルを無料で利用できます。

千葉観光や買い物の帰りに立ち寄りやすい特典です。

2,000円以上購入でもらえる割引券





配布条件：海ほたるで2,000円以上購入特典内容：入浴100円割引券をプレゼント配布場所：海ほたる4F総合インフォメーション配布時間：9:00〜19:00

海ほたるで2,000円以上買い物をした来館者には、湯舞音 袖ケ浦店で使える入浴100円割引券を配布します。

配布は海ほたる4階総合インフォメーションで、9時から19時まで受け取れます。

湯舞音利用者向けの特典





対象：湯舞音 袖ケ浦店の利用者特典内容：海ほたるで使えるお買い物100円券をプレゼント

湯舞音 袖ケ浦店を利用した人には、海ほたるで使える100円分のお買い物券を用意します。

温浴施設の利用後に海ほたるへ立ち寄る流れもつくれる内容です。

天然温泉と8種類のお風呂

湯舞音 袖ケ浦店は、袖ケ浦エリア初の天然温泉を備えた温浴施設です。

館内には8種類のお風呂とサウナがあり、高温サウナや炭酸泉などその日の気分に合わせた入浴を楽しめます。

オムツの取れていない子どもも入浴可能で、家族連れでも利用しやすい施設です。

休憩空間とアクセス

休憩設備：リクライニングスペース、ごろ寝エリア、コワーキングスペース、コミックコーナーお風呂営業時間：9:00〜24:00レストラン営業時間：11:00〜22:00、土日祝は23:00までリラクゼーション営業時間：10:00〜22:30定休日：なしアクセス：JR内房線 袖ケ浦駅北口から徒歩5分車アクセス：木更津金田ICから約15分、姉崎袖ケ浦ICから約20分

館内にはリクライニングスペースやごろ寝エリア、コワーキングスペース、コミックコーナーがそろい、帰宅前の時間をゆったり過ごせます。

入浴をしない場合でも、レストランやリラクゼーションのみの利用が可能です。

東京湾アクアラインの木更津金田ICから約15分で、三井アウトレットパーク木更津やコストコホールセール 木更津倉庫店からも近い立地です。

ゴールデンウィークの混雑を避けながら、温泉や食事で帰り時間を調整できる企画です。

海ほたるとの相互特典があるため、観光や買い物とあわせて使いやすいのもポイントです。

家族連れから買い物帰りの立ち寄りまで幅広く活用できそうです。

「ゴールデンウィーク ゆったりまったり帰宅プロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. ゴールデンウィーク ゆったりまったり帰宅プロジェクトはいつ開催されますか？

A. 開催期間は2026年4月29日(水・祝)から5月6日(水・祝)までです。

ゴールデンウィーク後半を含む8日間で、海ほたると湯舞音 袖ケ浦店の連携特典を利用できます。

Q. 海ほたるではどのような特典が受けられますか？

A. 海ほたるのお買い物レシートを湯舞音 袖ケ浦店で提示するとレンタルフェイスタオルが無料になります。

また、海ほたるで2,000円以上購入すると入浴100円割引券も受け取れます。

Q. 湯舞音 袖ケ浦店は入浴しなくても利用できますか？

A. 入浴をしない場合でも、館内レストランやリラクゼーションのみの利用が可能です。

帰宅前の食事や休憩スポットとして立ち寄れるため、時間調整にも使いやすい施設です。

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