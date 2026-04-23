『メガネ、時々、ヤンキーくん』アニメ化 短期連載後異例の重版→連載再開で発行部数100万部の人気作
『別冊フレンド』（講談社）にて連載中の漫画『メガネ、時々、ヤンキーくん』（原作：なるき氏）がテレビアニメ化されることが発表された。あわせて、お祝いイラストとコメントが到着した。
【画像】こちらも『別冊フレンド』発！アニメ化もされた『お嬢と番犬くん』実写
本作は、パシられ体質ポンコツ女子の百瀬尋と元ヤンキーのメガネ優等生男子・壱倉煖の、青春タイマン・ガチンコ・ラブストーリー。2021年に短期連載後、読者からの強い支持を得てコミックス2巻の発売後に異例の重版が続き、22年に連載を再開。現在は10巻まで発売され、発行部数は累計100万部となった。
今回、アニメ化の夢がかなったという原作者のなるき氏より、アニメ化決定を祝って描きおろしのイラストが到着。主人公の壱倉、百瀬を中心に、作品を盛り上げる賑やかなキャラクターたちが勢ぞろい。そして、謎の生物・オハナちゃんの姿も。
また、公式サイトと公式X、公式Instagram、公式TikTokが開設された。各公式SNSでは、あす24日から原作コミックを活用した特別PVも順次展開予定。
さらにアニメ化を記念して、きょう23日から期間限定で講談社のマンガアプリ・パルシィ、マガポケ、コミックDAYSにて原作コミックが3巻分完全無料公開される。
■原作：なるき氏コメント
この度『メガネ、時々、ヤンキーくん』がアニメ化となりました！漫画家を目指してる頃から「いつか自分の描くキャラがしゃべって動くのを見てみたいなあ」と思っていました。その夢がかなってとてもうれしいです。いつも応援してくださる読者の皆様のおかげです、本当にありがとうございます。壱倉や百瀬たちが生きてるところを見れる日を私も楽しみにしています。
■原作コミック無料公開
＜パルシィ＞
4月23日〜5月6日 3巻分無料公開
＜マガポケ＞
4月23日〜4月29日 3巻分無料公開
＜コミックDAYS＞
4月23日〜4月29日 3巻分無料公開
5月13日〜5月19日 2巻分無料公開
【画像】こちらも『別冊フレンド』発！アニメ化もされた『お嬢と番犬くん』実写
本作は、パシられ体質ポンコツ女子の百瀬尋と元ヤンキーのメガネ優等生男子・壱倉煖の、青春タイマン・ガチンコ・ラブストーリー。2021年に短期連載後、読者からの強い支持を得てコミックス2巻の発売後に異例の重版が続き、22年に連載を再開。現在は10巻まで発売され、発行部数は累計100万部となった。
また、公式サイトと公式X、公式Instagram、公式TikTokが開設された。各公式SNSでは、あす24日から原作コミックを活用した特別PVも順次展開予定。
さらにアニメ化を記念して、きょう23日から期間限定で講談社のマンガアプリ・パルシィ、マガポケ、コミックDAYSにて原作コミックが3巻分完全無料公開される。
■原作：なるき氏コメント
この度『メガネ、時々、ヤンキーくん』がアニメ化となりました！漫画家を目指してる頃から「いつか自分の描くキャラがしゃべって動くのを見てみたいなあ」と思っていました。その夢がかなってとてもうれしいです。いつも応援してくださる読者の皆様のおかげです、本当にありがとうございます。壱倉や百瀬たちが生きてるところを見れる日を私も楽しみにしています。
■原作コミック無料公開
＜パルシィ＞
4月23日〜5月6日 3巻分無料公開
＜マガポケ＞
4月23日〜4月29日 3巻分無料公開
＜コミックDAYS＞
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