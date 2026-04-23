「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午前１１時現在で、サンリオ＜8136.T＞が「買い予想数上昇」で４位となっている。



同社は２１日、初の自社ゲームブランド「Ｓａｎｒｉｏ Ｇａｍｅｓ（サンリオゲームズ）」を立ち上げると発表した。今年秋に１作目のタイトルとして、ニンテンドースイッチとニンテンドースイッチ２向けのゲーム「サンリオ パーティランド」をグローバルで同時発売する。発表直後の株価は好反応となったが、開発費用負担の懸念もあって株価は２２日に調整色を強め、２５日移動平均線と７５日移動平均線を一気に下抜けた。もっとも１０００円割れの水準は値頃感も意識されているもよう。押し目買いの妙味を感じた投資家の存在が買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS