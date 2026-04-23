【TVアニメ4月9日放送開始】歌劇学校を舞台に描かれる少女たちの光と影。「主人公からこぼれ落ちた人たちをすくい上げたい」『淡島百景』【インタビュー】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。
歌劇学校を舞台に描く志村貴子さんの青春群像譚『淡島百景』が、このたび待望のアニメ化！ 憧れと嫉妬、希望と後悔、愛と憎しみ……舞台に立つことを夢見る少女たちの青春の日々が時代を超えてつながっていく。原作コミックスとアニメの世界を、志村さんと浅香守生監督のインタビューとともにご紹介する。
■過去から未来へ愛と希望をつなぐ物語
TVアニメ『淡島百景』が、4月9日よりスタートする。原作は志村貴子さんの同名マンガ。2015年に第19回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞した、志村さんの代表作だ。アニメ化を手がけるのは、『カードキャプターさくら』『ちはやふる』など多くの名作を世に送り出してきた浅香守生監督。原作の魅力を丁寧に映像へと落とし込む演出で知られ、本作でも志村さんの世界観を繊細に表現する。
『淡島百景』は、淡島歌劇学校を舞台にしたオムニバスストーリーだ。淡島に入学したばかりの田畑若菜、本科生で寮長の竹原絹枝、かつての生徒・岡部絵美、淡島の教師・伊吹桂子……時代と場所を超え、視点が自在に移り変わる。絹枝が集大成となる文化祭で演じる美しいロミオ、淡島を退団した女優の活躍など、歌劇らしい華やかな見どころも満載だ。
その中で、ストーリーの大きな柱となるのは、桂子と絵美の物語だ。淡島の同級生だった二人に何があったのか、なぜ桂子は絵美を妬み、孤立させたのか。それは一過性の出来事ではなく、桂子の祖母と母、加担・傍観した生徒たち、桂子を恩師と慕う若菜、様々な人々の人生に関わり、相互に影響を与えていく。
しかし過去から現在、未来へとつながるその物語は、絶望ではない。常に、憎しみの向こうには愛が、悲しみの先には希望がある。それが淡島の世界だ。極上のエンターテインメントとしてアニメとマンガ、双方の『淡島百景』を堪能したい。
■敢えて説明しすぎない表現で多層的世界観を作りたい 監督・浅香守生インタビュー
アニメ化にあたり原作『淡島百景』を手に取った浅香監督。あっという間に作品に惹き付けられたと言う。
「一番インパクトが強かったのは、世界観の多層性です。一見きらきらしているんですが、その奥が深い。オムニバスストーリーという構造も、非常に多層的です。登場人物が時代を超えてつながり、影響を与え合っている。その中心に淡島歌劇学校があって、そこで変わっていくものと時を経ても変わらないものがある」
志村さんのマンガにしかない、独特の魅力も感じる。
「空気感がとてもいいんですよね。画面もシンプルで何も描いていない箇所もあるんですけれど、そこに様々な意味が生まれている。どうしたらそう描けるのか不思議です」
志村さんご本人に数回お会いしましたが……、と浅香監督。
「志村さんも作品と重なる雰囲気をまとわれているような気がしました。お優しくて柔らかい印象なんですが、物事の奥まできちんと見ておられるんだろうなと」
多層性や独特の空気感、原作の世界をアニメに映しとるために監督が最も大切にしたのは、「説明しすぎない」ことだった。
「過去のシーンをセピアにしたり、キャラの内面を解説したり、そういうわかりやすさは敢えて排除しています。それよりもキャラの立場や視点に寄り添い、できるだけすべてを俯瞰で撮りたいと思いました。映像には、志村さんの水彩画の美しさを取り入れています。志村さんのシンプルで、でも絶妙なバランスの線のイメージを出せるよう、キャラクターデザインの濱田邦彦さんが頑張ってくれました」
さらに、TVアニメ『淡島百景』には、監督がこだわった陰の主役がいる。
「花です。原作でも多くの大事な場面に花が登場します。アニメでも、作品全体が花で溢れるくらいたくさん、印象的に使いたいと思いました。例えば桜は、きれいだけどちょっと怖い、みたいな。期待に胸を膨らませて淡島に入学するときは満開、孤独に学校を去るときは寒々と花びらが散っている。そんないろんな桜を描いています。原作にはないんですが、アニメでは作品世界の象徴として、淡島の寄宿舎の壁に『桜梅桃李』と書いた額をかけました。残念ながら、画面にほとんど映っていないんですけど（笑）」
「桜梅桃李」とは、4つの花がそれぞれに美しい花を咲かせるように、人もまた、自分の個性や自分らしさを大切に、という意味だ。これは、志村さん自身のキャラクターへの目線にも通じるのではないか。
「志村さんは、深い愛情を持ってキャラクター一人一人を見ておられると感じます。たとえ内側に醜い部分があっても、いやむしろ醜さがあるからこそ、丸ごと愛しておられるのではないかと思います。多層的な描写はその表れだろうと。アニメではそういった魅力も、表現できたらいいですね」
■原作者・志村貴子インタビュー
2011年に連載スタートし、休載を挟んで24年に完結した『淡島百景』。アニメ化に際し、志村さんに、改めて本作の世界を語っていただいた。青春群像劇を描くにあたって大切にしたニュートラルな視点、そしてそこに込めたキャラクターへの思いとは。
■北島マヤになれなかった人たちの物語
「連載を始めたのは15年近くも前ですから、アニメ化していただけるなんてとてもありがたく、嬉しいです」
志村さんは、『淡島百景』のTVアニメ放送開始を前にそう語る。自分のマンガなので恥ずかしく、最初はなかなか試写映像を直視できなかったそう。
「ネーム（セリフなどマンガ内の言葉）を直したくなってしまって（笑）。でもすぐに引き込まれて、1話目後半の『竹原絹枝と上田良子』ではホロリと涙がこぼれました」
『淡島百景』の物語は、主要キャラクターの一人、田畑若菜が淡島歌劇学校の通称・寄宿舎に入寮するシーンから始まる。
「田畑さんは、子どもの頃ミュージカルに連れて行ってもらってミュージカルスターに憧れますが、これ、私の実体験なんです。私はミーハーで――その部分も田畑さんと同じですが――別のものにすぐ興味が移ってしまう。その憧れを持ち続け、貫いた人を描いてみたいと思いました」
加えて、本作に大きな影響を与えたのは……。
「『ガラスの仮面』です。私は主人公の北島マヤもライバルの姫川亜弓様も大好きですけれど、小さい頃はどちらかというとマヤに惹かれました。でも大人になると、マヤは天才で、彼女のようになれない人が大半だと気づきます。『淡島百景』では、天才ではない人たち、“主人公からこぼれ落ちた人たち”にスポットを当てて、すくい上げたいと。私自身、そういうキャラクターに共感するんです」
■きれいごとではない世界をニュートラルな目線で描く
本作を、田畑若菜ら様々な少女たちのオムニバスストーリーとして連載スタートした志村さん。コミックス1巻第3話「岡部絵美と小野田幸恵」を描いたときに、青春群像劇の縦軸となるものが「1本決まった」と言う。
「第3話は約50ページと、全5巻の中で一番長いんです。でも瞬く間にネームができた記憶があります」
その縦軸とは、いじめというテーマだ。学校ならずとも、いじめはどの集団でも起こり得る。
「そういう暗い側面を避けて、きれいなところだけ抽出するのは、作品としてどうなんだろうと」
岡部絵美は容姿にも恵まれ、淡島歌劇学校入学時から圧倒的な存在感を放っていた。親子3代淡島出身のエリート、伊吹桂子は絵美を妬み、彼女を孤立させる。
「描くならば、加害者と被害者、どちらかに肩入れするのは違うと思いました。加害者を糾弾したり、逆に加害者の事情を酌量したり、そういうことはしたくなかった。集団の中では誰しも、私自身も、いじめではなくとも、誰かにとっての加害者になり得ます。他人ごとではありません。だからこそ、すべてをニュートラルに描けたらいいなと」
故に志村さんは、絵美と桂子の物語を、コミックス1巻第3話タイトルにも入っている二人の同級生・幸恵など、多様な立場の人々の視点から綴る。桂子の生い立ちもその視点の一つだ。
「大女優だった祖母、淡島に入った母、そして伊吹さん、3代それぞれの人生を描けたのは、よかったと思っています。私、よくプロットを考えながら落書きをするんです。で、気づいたら祖母・夏子さんの若い頃の顔のアップができあがっていた。あ、この人の話描きたい！ と、そこから3人を掘り下げていったんです」
夏子は、志村さんにとって一番描きやすいキャラクターでもあった。
「夏子は非常に屈折した性格です。私は実は、屈折した人を描くのが好きで。誤解を恐れずに言うと、現実でこんな言動をしたら社会的に終わるというようなことも、マンガのキャラにならやらせられる。それは、創作物だからできる、創作物にしかできないことです。問題提起という意味でも、創作の役割の一つではないかと思います」
以前、ある作家さんがおっしゃっていましたが、と志村さんは続ける。
「そういうある種、暗い面に触れた創作物を楽しめるのも、現実の平和があってこそ。だから平和な世の中であってほしいと願います」
絵美と桂子の物語は、5巻のラストで節目を迎える。『淡島百景』は当初全4巻の予定だったが、志村さん自ら担当編集者に頼み、1巻分延長してもらったという。
「そのおかげであの最終話が描けました。未来に希望を託したいという私の気持ちが表れている気がします」
■すべての少女たちを架空の娘のように思う
『淡島百景』には、歌劇という題材ならではのきらびやかな描写も、もちろんふんだんに盛り込まれている。例えば、4巻第21話「浅香みどりと浅上レオ」には、淡島歌劇のスター・司玲於奈に憧れる少女が登場する。彼女は、玲於奈の退団記者会見をテレビで観て、ショックを受けつつも袴姿の凛々しさに感涙する。
「これも私の実体験です。天海祐希さんの退団記者会見があまりに美しく、膝から崩れ落ちました（笑）」
志村さんがアニメに涙したという「竹原絹枝と上田良子」（コミックスは1巻第2話）の主人公、竹原王子こと竹原絹枝も、淡島のきらびやかな世界を担うキャラクターだ。歌劇学校の本科生時代には寄宿舎の寮長を務め、卒業後、女優・小鳥遊陽としてスター街道をひた走る。
ここで『淡島百景』の魅力がもう一つ。かつて絹枝が通っていた藤が谷女学院時代からの親友・上田良子は、志村さんの代表作『青い花』にも登場する。2作品のクロスオーバーが楽しめるのだ。
「『青い花』では上田さんは、主人公の万城目ふみさんと奥平あきらさんと同じ学年。ストーリーの中で、上田さんは少し天然で不思議な雰囲気をまとっていました。彼女の別の側面を描いたら面白いかもしれないと、『淡島百景』に出してみたんです。4巻の番外編には、ふみとあきらも少しだけ登場させてみました」
今、改めて本作を振り返ると、田畑若菜も竹原絹枝も岡部絵美も、少女たちみなが、「自分の“架空の娘”のよう」と志村さんは感じるという。
「もしこの作品をリブートすることがあれば、また違った描き方になるかもしれません。少女たちの淡島以外でのプライベートな部分――岡部さんの幼少期や中学時代など――は、作中でほとんど触れませんでした。だから、この子たち、本当はどういう子だったのかな？ と、私も気になります。私の力不足もあって、本作では劇中劇もあまり描かなかったので、機会があればそれもたっぷり入れ込んでみたいです」
最後に本誌読者にメッセージをいただいた。
「TVアニメ『淡島百景』は、スタッフと演者のみなさんが本当に美しく作ってくださった作品なので、ぜひご覧ください。ちょっと気になったら、原作も、そして副読本として『青い花』も（笑）、よろしければチェックしてみてください」
取材・文：松井美緒 ©志村貴子／太田出版 ©志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会
あさか・もりお●1967年、兵庫県生まれ。マッドハウスを代表する演出家。主な監督作品に、『カードキャプターさくら』『ちはやふる』『山田くんとLv999の恋をする』など。
しむら・たかこ●1973年、神奈川県生まれ。『淡島百景』で第19回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞受賞。他の作品に『放浪息子』『青い花』『おとなになっても』など。現在『そういう家の子の話』連載中。
原作
『淡島百景』（全5巻）
志村貴子 太田出版 748〜990円（税込）
TVアニメ『淡島百景』
原作：志村貴子（『淡島百景』太田出版）
監督：浅香守生 キャラクターデザイン：濱田邦彦
シリーズ構成：中西やすひろ 出演：中林新夏、大地 葉、茅野愛衣、藤原夏海、恒松あゆみ ほか アニメーション制作：マッドハウス
2026年4月9日より毎週木曜25時45分〜フジテレビほかにて放送開始
『青い花』（全8巻）
太田出版 各1047円（税込）
鎌倉のお嬢様学校に通う奥平あきらは、駅で定期を落としたところ、進学女子高に通う女の子に声をかけられる。実は彼女は、幼い頃の友達・万城目ふみで──。
歌劇学校を舞台に描く志村貴子さんの青春群像譚『淡島百景』が、このたび待望のアニメ化！ 憧れと嫉妬、希望と後悔、愛と憎しみ……舞台に立つことを夢見る少女たちの青春の日々が時代を超えてつながっていく。原作コミックスとアニメの世界を、志村さんと浅香守生監督のインタビューとともにご紹介する。
■過去から未来へ愛と希望をつなぐ物語
『淡島百景』は、淡島歌劇学校を舞台にしたオムニバスストーリーだ。淡島に入学したばかりの田畑若菜、本科生で寮長の竹原絹枝、かつての生徒・岡部絵美、淡島の教師・伊吹桂子……時代と場所を超え、視点が自在に移り変わる。絹枝が集大成となる文化祭で演じる美しいロミオ、淡島を退団した女優の活躍など、歌劇らしい華やかな見どころも満載だ。
その中で、ストーリーの大きな柱となるのは、桂子と絵美の物語だ。淡島の同級生だった二人に何があったのか、なぜ桂子は絵美を妬み、孤立させたのか。それは一過性の出来事ではなく、桂子の祖母と母、加担・傍観した生徒たち、桂子を恩師と慕う若菜、様々な人々の人生に関わり、相互に影響を与えていく。
しかし過去から現在、未来へとつながるその物語は、絶望ではない。常に、憎しみの向こうには愛が、悲しみの先には希望がある。それが淡島の世界だ。極上のエンターテインメントとしてアニメとマンガ、双方の『淡島百景』を堪能したい。
■敢えて説明しすぎない表現で多層的世界観を作りたい 監督・浅香守生インタビュー
アニメ化にあたり原作『淡島百景』を手に取った浅香監督。あっという間に作品に惹き付けられたと言う。
「一番インパクトが強かったのは、世界観の多層性です。一見きらきらしているんですが、その奥が深い。オムニバスストーリーという構造も、非常に多層的です。登場人物が時代を超えてつながり、影響を与え合っている。その中心に淡島歌劇学校があって、そこで変わっていくものと時を経ても変わらないものがある」
志村さんのマンガにしかない、独特の魅力も感じる。
「空気感がとてもいいんですよね。画面もシンプルで何も描いていない箇所もあるんですけれど、そこに様々な意味が生まれている。どうしたらそう描けるのか不思議です」
志村さんご本人に数回お会いしましたが……、と浅香監督。
「志村さんも作品と重なる雰囲気をまとわれているような気がしました。お優しくて柔らかい印象なんですが、物事の奥まできちんと見ておられるんだろうなと」
多層性や独特の空気感、原作の世界をアニメに映しとるために監督が最も大切にしたのは、「説明しすぎない」ことだった。
「過去のシーンをセピアにしたり、キャラの内面を解説したり、そういうわかりやすさは敢えて排除しています。それよりもキャラの立場や視点に寄り添い、できるだけすべてを俯瞰で撮りたいと思いました。映像には、志村さんの水彩画の美しさを取り入れています。志村さんのシンプルで、でも絶妙なバランスの線のイメージを出せるよう、キャラクターデザインの濱田邦彦さんが頑張ってくれました」
さらに、TVアニメ『淡島百景』には、監督がこだわった陰の主役がいる。
「花です。原作でも多くの大事な場面に花が登場します。アニメでも、作品全体が花で溢れるくらいたくさん、印象的に使いたいと思いました。例えば桜は、きれいだけどちょっと怖い、みたいな。期待に胸を膨らませて淡島に入学するときは満開、孤独に学校を去るときは寒々と花びらが散っている。そんないろんな桜を描いています。原作にはないんですが、アニメでは作品世界の象徴として、淡島の寄宿舎の壁に『桜梅桃李』と書いた額をかけました。残念ながら、画面にほとんど映っていないんですけど（笑）」
「桜梅桃李」とは、4つの花がそれぞれに美しい花を咲かせるように、人もまた、自分の個性や自分らしさを大切に、という意味だ。これは、志村さん自身のキャラクターへの目線にも通じるのではないか。
「志村さんは、深い愛情を持ってキャラクター一人一人を見ておられると感じます。たとえ内側に醜い部分があっても、いやむしろ醜さがあるからこそ、丸ごと愛しておられるのではないかと思います。多層的な描写はその表れだろうと。アニメではそういった魅力も、表現できたらいいですね」
■原作者・志村貴子インタビュー
2011年に連載スタートし、休載を挟んで24年に完結した『淡島百景』。アニメ化に際し、志村さんに、改めて本作の世界を語っていただいた。青春群像劇を描くにあたって大切にしたニュートラルな視点、そしてそこに込めたキャラクターへの思いとは。
■北島マヤになれなかった人たちの物語
「連載を始めたのは15年近くも前ですから、アニメ化していただけるなんてとてもありがたく、嬉しいです」
志村さんは、『淡島百景』のTVアニメ放送開始を前にそう語る。自分のマンガなので恥ずかしく、最初はなかなか試写映像を直視できなかったそう。
「ネーム（セリフなどマンガ内の言葉）を直したくなってしまって（笑）。でもすぐに引き込まれて、1話目後半の『竹原絹枝と上田良子』ではホロリと涙がこぼれました」
『淡島百景』の物語は、主要キャラクターの一人、田畑若菜が淡島歌劇学校の通称・寄宿舎に入寮するシーンから始まる。
「田畑さんは、子どもの頃ミュージカルに連れて行ってもらってミュージカルスターに憧れますが、これ、私の実体験なんです。私はミーハーで――その部分も田畑さんと同じですが――別のものにすぐ興味が移ってしまう。その憧れを持ち続け、貫いた人を描いてみたいと思いました」
加えて、本作に大きな影響を与えたのは……。
「『ガラスの仮面』です。私は主人公の北島マヤもライバルの姫川亜弓様も大好きですけれど、小さい頃はどちらかというとマヤに惹かれました。でも大人になると、マヤは天才で、彼女のようになれない人が大半だと気づきます。『淡島百景』では、天才ではない人たち、“主人公からこぼれ落ちた人たち”にスポットを当てて、すくい上げたいと。私自身、そういうキャラクターに共感するんです」
■きれいごとではない世界をニュートラルな目線で描く
本作を、田畑若菜ら様々な少女たちのオムニバスストーリーとして連載スタートした志村さん。コミックス1巻第3話「岡部絵美と小野田幸恵」を描いたときに、青春群像劇の縦軸となるものが「1本決まった」と言う。
「第3話は約50ページと、全5巻の中で一番長いんです。でも瞬く間にネームができた記憶があります」
その縦軸とは、いじめというテーマだ。学校ならずとも、いじめはどの集団でも起こり得る。
「そういう暗い側面を避けて、きれいなところだけ抽出するのは、作品としてどうなんだろうと」
岡部絵美は容姿にも恵まれ、淡島歌劇学校入学時から圧倒的な存在感を放っていた。親子3代淡島出身のエリート、伊吹桂子は絵美を妬み、彼女を孤立させる。
「描くならば、加害者と被害者、どちらかに肩入れするのは違うと思いました。加害者を糾弾したり、逆に加害者の事情を酌量したり、そういうことはしたくなかった。集団の中では誰しも、私自身も、いじめではなくとも、誰かにとっての加害者になり得ます。他人ごとではありません。だからこそ、すべてをニュートラルに描けたらいいなと」
故に志村さんは、絵美と桂子の物語を、コミックス1巻第3話タイトルにも入っている二人の同級生・幸恵など、多様な立場の人々の視点から綴る。桂子の生い立ちもその視点の一つだ。
「大女優だった祖母、淡島に入った母、そして伊吹さん、3代それぞれの人生を描けたのは、よかったと思っています。私、よくプロットを考えながら落書きをするんです。で、気づいたら祖母・夏子さんの若い頃の顔のアップができあがっていた。あ、この人の話描きたい！ と、そこから3人を掘り下げていったんです」
夏子は、志村さんにとって一番描きやすいキャラクターでもあった。
「夏子は非常に屈折した性格です。私は実は、屈折した人を描くのが好きで。誤解を恐れずに言うと、現実でこんな言動をしたら社会的に終わるというようなことも、マンガのキャラにならやらせられる。それは、創作物だからできる、創作物にしかできないことです。問題提起という意味でも、創作の役割の一つではないかと思います」
以前、ある作家さんがおっしゃっていましたが、と志村さんは続ける。
「そういうある種、暗い面に触れた創作物を楽しめるのも、現実の平和があってこそ。だから平和な世の中であってほしいと願います」
絵美と桂子の物語は、5巻のラストで節目を迎える。『淡島百景』は当初全4巻の予定だったが、志村さん自ら担当編集者に頼み、1巻分延長してもらったという。
「そのおかげであの最終話が描けました。未来に希望を託したいという私の気持ちが表れている気がします」
■すべての少女たちを架空の娘のように思う
『淡島百景』には、歌劇という題材ならではのきらびやかな描写も、もちろんふんだんに盛り込まれている。例えば、4巻第21話「浅香みどりと浅上レオ」には、淡島歌劇のスター・司玲於奈に憧れる少女が登場する。彼女は、玲於奈の退団記者会見をテレビで観て、ショックを受けつつも袴姿の凛々しさに感涙する。
「これも私の実体験です。天海祐希さんの退団記者会見があまりに美しく、膝から崩れ落ちました（笑）」
志村さんがアニメに涙したという「竹原絹枝と上田良子」（コミックスは1巻第2話）の主人公、竹原王子こと竹原絹枝も、淡島のきらびやかな世界を担うキャラクターだ。歌劇学校の本科生時代には寄宿舎の寮長を務め、卒業後、女優・小鳥遊陽としてスター街道をひた走る。
ここで『淡島百景』の魅力がもう一つ。かつて絹枝が通っていた藤が谷女学院時代からの親友・上田良子は、志村さんの代表作『青い花』にも登場する。2作品のクロスオーバーが楽しめるのだ。
「『青い花』では上田さんは、主人公の万城目ふみさんと奥平あきらさんと同じ学年。ストーリーの中で、上田さんは少し天然で不思議な雰囲気をまとっていました。彼女の別の側面を描いたら面白いかもしれないと、『淡島百景』に出してみたんです。4巻の番外編には、ふみとあきらも少しだけ登場させてみました」
今、改めて本作を振り返ると、田畑若菜も竹原絹枝も岡部絵美も、少女たちみなが、「自分の“架空の娘”のよう」と志村さんは感じるという。
「もしこの作品をリブートすることがあれば、また違った描き方になるかもしれません。少女たちの淡島以外でのプライベートな部分――岡部さんの幼少期や中学時代など――は、作中でほとんど触れませんでした。だから、この子たち、本当はどういう子だったのかな？ と、私も気になります。私の力不足もあって、本作では劇中劇もあまり描かなかったので、機会があればそれもたっぷり入れ込んでみたいです」
最後に本誌読者にメッセージをいただいた。
「TVアニメ『淡島百景』は、スタッフと演者のみなさんが本当に美しく作ってくださった作品なので、ぜひご覧ください。ちょっと気になったら、原作も、そして副読本として『青い花』も（笑）、よろしければチェックしてみてください」
取材・文：松井美緒 ©志村貴子／太田出版 ©志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会
あさか・もりお●1967年、兵庫県生まれ。マッドハウスを代表する演出家。主な監督作品に、『カードキャプターさくら』『ちはやふる』『山田くんとLv999の恋をする』など。
しむら・たかこ●1973年、神奈川県生まれ。『淡島百景』で第19回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞受賞。他の作品に『放浪息子』『青い花』『おとなになっても』など。現在『そういう家の子の話』連載中。
原作
『淡島百景』（全5巻）
志村貴子 太田出版 748〜990円（税込）
TVアニメ『淡島百景』
原作：志村貴子（『淡島百景』太田出版）
監督：浅香守生 キャラクターデザイン：濱田邦彦
シリーズ構成：中西やすひろ 出演：中林新夏、大地 葉、茅野愛衣、藤原夏海、恒松あゆみ ほか アニメーション制作：マッドハウス
2026年4月9日より毎週木曜25時45分〜フジテレビほかにて放送開始
『青い花』（全8巻）
太田出版 各1047円（税込）
鎌倉のお嬢様学校に通う奥平あきらは、駅で定期を落としたところ、進学女子高に通う女の子に声をかけられる。実は彼女は、幼い頃の友達・万城目ふみで──。