【DMM通販：5月発送予定ガンプラ】 4月23日 販売再開

DMM通販にて、ガンプラ「HGUC 1/144 グフ」や「RG 1/144 フリーダムガンダム」などが販売再開している。

今回DMM通販では、5月に発送予定のガンプラを対象に予約受付を実施しており、対象商品には「HGUC 1/144 グフ」「RG 1/144 フリーダムガンダム」「HG 1/144 ガンダムアストレイゴールドフレーム アマツミナ」「HG 1/144 オーライザー」「HG 1/144 ライトニングバスターガンダム」のほか、「ガンダムデカールNo.124 ガンダムビルドダイバーズシリーズ汎用 1」「ガンダムデカールNo.125 RG 1/144 νガンダム用」「ガンダムデカールNo.129 HG 1/144 ナイチンゲール用」などのデカール類も確認できた。

またガンプラ以外にも、美少女プラモデル「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1［カラーA］」や、「30MM×AC6」コラボプラモ「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」も販売しているのが確認できた。

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