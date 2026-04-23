強みは交通利便性や多様な商業施設

大阪・ミナミにオフィスを誘致する動きが広がっている。

梅田地区を中心としたキタと比べ、オフィスビルが少ないミナミのにぎわいは、繁華街などが目当ての観光客の動向に左右されやすい。交通の利便性が高く商業施設が集積する立地を「働く場」としてアピールし、安定した人の流れを呼び込む狙いがある。（佐藤一輝）

大阪メトロ心斎橋駅直結の地上２８階、地下２階建て複合ビル「クオーツ心斎橋」は、下層階の商業施設と上層階のホテルに挟まれた８〜１４階がオフィスフロアだ。賃料は１坪（３・３平方メートル）あたり４万円と、周辺の相場の２倍以上に設定された。だが、今月２５日の開業を前に１１社の入居が決まり、供給面積（約５５００平方メートル）の９割以上が埋まった。

開発を手がけた不動産大手ヒューリックは２２日、報道陣向け内覧会を開いた。砂押圭輔・ビル事業企画部次長は、当初は商業施設とホテルだけにする計画もあったと明かし、「心斎橋はオフィスの印象が薄く、不安もあったが、想定以上の引き合い」と語る。入居企業からは「心斎橋の一等地のビルに入居し、従業員の満足度向上や採用競争力強化につなげたい」との声が出ているという。

働く環境を改善する動きもある。南海難波駅直結の高層ビル「パークスタワー」７階に今月１日、入居企業の従業員専用のラウンジと会議室が新設された。大小四つの会議室や仮眠スペースを備え、打ち合わせや休憩に活用できる。

運営するＮＡＮＫＡＩ（旧・南海電気鉄道）は、同ビルなどで働く人向けに周辺の飲食店や美容施設など約２００店で使えるクーポンを提供している。多様な店舗が集まった難波で働く楽しさをアピールし、一帯の活性化を図る。

大阪を代表する商業地のミナミには、高級ブランドの路面店や若者向け衣料品店、飲食店が集積する。コロナ禍で人流が途絶えて地価が大きく下落したが、現在は訪日客の人気観光スポットとしてにぎわう。

オフィス仲介の三鬼商事によると、大阪市中心部の空室率は需給が釣り合った状態の目安とされる５％を下回り続けている。ここ数年、大型のオフィス供給が相次いだキタ（梅田）よりも、ミナミ（心斎橋・難波）の賃料は３割ほど低い。

今後は働く場としての魅力を認識してもらい、オフィスビルの開発につなげられるかが課題となる。同社の担当者は「オフィス需要を高めるには、供給数をさらに増やす必要がある」と話している。