お惣菜のプラスチック容器を「捨てない」方法は？ごみ清掃芸人・滝沢秀一に聞く「分類法」

ホルムズ海峡の情勢不安により、石油危機、さらには物資不足や物価高騰への影響も懸念されている。

その中で「値上げ」が心配されているのが、ナフサを原料とするプラスチック資源だ。たとえばお惣菜の容器に使うプラスチックケースも、原材料の高騰とともに値上げが報じられている。

いまわれわれができることのひとつが、そんなプラスチックをごみにせず、資源として再利用することだ。「プラスチックごみ」と呼ばれることもあるが、プラスチックの回収と葉、紙資源やペットボトル、缶、びんとともに「プラスチック”資源”」の回収だ。「資源にするように回収に出すためには、「これって資源になるのかな」を知っておく必要がある。

そこでごみ清掃芸人としても活動する滝沢秀一さんに聞いた「今さら聞けない、プラスチック分別クイズ」を連載形式で紹介している。

日常生活のさまざまなシチュエーションで触れるのに、意外と知られていないプラスチック分別のルール。クイズ形式で楽しく学びながら、日々の暮らしを見直すきっかけにしてはいかがだろう。

【クイズ】値札シールがはがしきれなかった惣菜や弁当のプラスチック容器。 「ある程度〇〇してあればプラスチック資源」 〇〇部分に入る言葉を答えよ。

【正解】ある程度「はが」してあればプラスチック資源

【解説】「値札などのシールをはがしてもらえたら、プラスチック資源として出すことができます。リサイクルの工程で熱が加わるため、多少であれば問題がないからです。ただし、すべての人がシールをそのままにして資源に回してしまうと、機械が詰まって故障の原因に。できる限りはがすことが大切です」

「容器は洗っておく」には大きな理由がある

それから、容器は軽く洗っておくことも忘れずに。プラスチック資源は回収後、リサイクル工場で数日間保管されるため、汚れたままだとゴキブリが寄ってくる原因になります。

部屋に数日置いてあっても気にならない状態かどうかを目安にすると、判断しやすいと思います」（「マシンガンズ」滝沢秀一さん）

【ボーナスクイズ】歯ブラシを購入した際のパッケージ。うしろの台紙は古紙資源。 では、前面のプラスチック部分はプラスチック資源である。 「YES」or「NO」？

【正解】可燃ごみ

【解説】「紙は紙、プラはプラで分けるのだからプラスチック資源だろう」と思った人も多いのでは。しかし、紙素材がしっかりと付着し、はがせない場合は可燃ごみになる。

惣菜や弁当容器の値札シールのように、ある程度はがすことができれば、プラスチック資源として出せるようだが、ここまで付着していると可燃ごみになってしまうのだ。

「歯ブラシのパッケージは、紙とプラスチックが強く貼り合わされた“複合素材”。きれいに分離できない場合はリサイクルに回せないため、基本的には可燃ごみとして扱われます。素材が混ざっているものは、分けられない限り資源にはできません」（「マシンガンズ」滝沢秀一さん）

どこまでが許容範囲なのか、判断に迷うからこそ、基本はしっかりはがすと覚えておいた方がいいのかもしれない。こうした小さなひと手間なら、習慣にしやすいのではないだろうか。

「まんがで読める ごみってなんだろう？世界一わかりやすいごみの本」滝沢秀一・滝沢友紀（マンガ）

シリーズ累計10万部を突破した、滝沢秀一（マシンガンズ）「ごみ清掃員の日常」から「ごみって、なんだろう？」をわかりやすくまんがにした児童向け書籍。「おもしろくてためになるごみの話」をまんがや、たくさんのカラーイラスト、わかりやすい説明図と一緒に解説した1冊。

【滝沢秀一（お笑いコンビ「マシンガンズ」／ごみ清掃芸人）】

1976年、東京都生まれ。太田プロダクション所属。1998年、西堀亮とお笑いコンビ「マシンガンズ」結成。お笑い芸人としての芸能活動と並行して、2012年からごみ清掃員として働く。2019年刊行のまんが『ゴミ清掃員の日常』と2020年刊行の『ゴミ清掃員の日常 ミライ編』（いずれも講談社）は累計10万部を突破。2020年から、環境省サステナビリティ広報大使。消費者庁『食品ロス削減推進大賞』の委員長賞を受賞。エッセイ集『このゴミは収集できません』（白夜書房）、『ごみ育』（太田出版）、『すごいゴミのはなし』（学研プラス）など著書多数。結成16年以上のベテラン芸人たちによるトーナメント形式の賞レース「THE SECOND」では、2023年準優勝、2025年ベスト8。

構成・文／笹本絵里（FRaUweb）

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