◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）

打球は、左翼方向へ果てしなく伸びていった。ボビー・ダルベック内野手（３０）は両翼９９・１メートルのフェンスを軽々と越えていく打球から視線を切り、ゆっくりと走り出した。「会心の当たりだった。どこまで飛んだかはもう、見ていなかったよ」。確信の６号ソロは、左翼の場外に隣接する工事現場との通路に着弾した。来日後最長不倒の推定１３０メートル弾で試合を決めた。

３点リードの７回無死。４番手・藤嶋の内角高め直球を豪快に引っ張り込んだ。メジャー通算４７発の４番は「場外アーチ？ アメリカ時代も経験あります。本数は分からないくらいです」とニッコリ。１６安打中１１本が長打と、そのパワーを遺憾なく発揮している。７試合ぶりに入った一塁守備でも４点リードの９回１死で後方へのフライを好捕し、攻守で存在感を発揮した。

激闘の日々を支えるリラックスタイムがある。父は音楽会社に勤務する「ドラマー」だという。米コロラド州の実家には楽器があふれかえる。幼少期から自然と音楽に親しむ環境だった。約５年前から本格的に始めたギターが趣味で「気分も穏やかになります」とコードを触るのが来日後も至福のひとときだ。

直近６試合で４発と量産態勢に入り、６本塁打は阪神・森下に１本差のリーグ単独２位に浮上した。初の地方遠征を終え「２つともすごくいい雰囲気の球場でした。ホームラン、二塁打で打点を挙げることがチームの勝利につながる。これからもしっかり結果を出せるように」。頼もしい助っ人が、勝利につながる快音を奏で続ける。（内田 拓希）