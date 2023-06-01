ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３４６ドル高 ナスダックは１．３％の大幅高
NY株式22日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 49496.34（+346.96 +0.71%）
ナスダック 24573.07（+313.11 +1.29%）
CME日経平均先物 59545（大証終比：-255 -0.43%）
欧州株式22日GMT16:04
英FT100 10476.46（-21.63 -0.21%）
独DAX 24194.90（-75.97 -0.31%）
仏CAC40 8156.43（-79.29 -0.96%）
米国債利回り
2年債 3.796（+0.017）
10年債 4.291（-0.001）
30年債 4.892（-0.008）
期待インフレ率 2.396（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.008（+0.004）
英 国 4.909（+0.025）
カナダ 3.466（-0.017）
豪 州 4.957（+0.050）
日 本 2.391（+0.005）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.96（+3.29 +3.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4745.60（+26.00 +0.55%）
ビットコイン（ドル）
79457.75（+3733.80 +4.93%）
（円建・参考値）
1267万1922円（+595466 +4.93%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49496.34（+346.96 +0.71%）
ナスダック 24573.07（+313.11 +1.29%）
CME日経平均先物 59545（大証終比：-255 -0.43%）
欧州株式22日GMT16:04
英FT100 10476.46（-21.63 -0.21%）
独DAX 24194.90（-75.97 -0.31%）
仏CAC40 8156.43（-79.29 -0.96%）
米国債利回り
2年債 3.796（+0.017）
10年債 4.291（-0.001）
30年債 4.892（-0.008）
期待インフレ率 2.396（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.008（+0.004）
英 国 4.909（+0.025）
カナダ 3.466（-0.017）
豪 州 4.957（+0.050）
日 本 2.391（+0.005）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.96（+3.29 +3.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4745.60（+26.00 +0.55%）
ビットコイン（ドル）
79457.75（+3733.80 +4.93%）
（円建・参考値）
1267万1922円（+595466 +4.93%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ