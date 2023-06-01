NY株式22日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均　　　49496.34（+346.96　+0.71%）
ナスダック　　　24573.07（+313.11　+1.29%）
CME日経平均先物　59545（大証終比：-255　-0.43%）

欧州株式22日GMT16:04
英FT100　 10476.46（-21.63　-0.21%）
独DAX　 24194.90（-75.97　-0.31%）
仏CAC40　 8156.43（-79.29　-0.96%）

米国債利回り
2年債　 　3.796（+0.017）
10年債　 　4.291（-0.001）
30年債　 　4.892（-0.008）
期待インフレ率　 　2.396（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.008（+0.004）
英　国　　4.909（+0.025）
カナダ　　3.466（-0.017）
豪　州　　4.957（+0.050）
日　本　　2.391（+0.005）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.96（+3.29　+3.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4745.60（+26.00　+0.55%）

ビットコイン（ドル）
79457.75（+3733.80　+4.93%）
（円建・参考値）
1267万1922円（+595466　+4.93%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ