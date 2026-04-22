「ロッテ１−４オリックス」（２２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが今季初の３連勝を逃した。

ドラフト２位の毛利（明大）は五回途中で４失点でＫＯされた。

同点の五回は先頭の西野に四球を与えると、若月の投犠打を一塁に悪送球。一、三塁のピンチを招き、紅林に左中間への勝ち越し３ランを被弾した。「フォアボールからの失点。前回と同じことを繰り返してしまっているので…。やっぱりそこですよね」と振り返った。

サブロー監督は「前半は良かったと思うんですけど、急にフォアボールからおかしくなったみたいな感じでしたけど。自滅ですね、はっきり言って」と分析。今後については「いろんな経験すればいいと思うし、いいこともあれば悪いこともあると思うので。体が問題なければ、打たれようが何しようが、投げてもらうつもりではいます」と引き続き期待して起用し続ける。

打線はオリックス先発・曽谷の前に６回１安打と苦戦。二回無死一塁からエンドランを成功させ一、三塁と好機拡大。友杉がセーフティースクイズを決めて１点を先制したが、その後は沈黙した。サブロー監督は「（６回まで）１安打じゃ勝てないですね」と話した。