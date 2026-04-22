「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）

阪神はＤｅＮＡに２連敗を喫した。

序盤から大きく試合が動いた。いきなり４点のビハインドを背負った二回。１死から大山が今季２号ソロを放ち１点を返す。さらに三回には無死満塁の絶好機を作ると、森下、佐藤輝が凡退した中、大山が初球直球を捉え逆転満塁弾。２２年６月１７日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）以来、４年ぶりとなる２打席連発で試合をひっくり返した。

だが、プロ２度目の先発となった茨木がＤｅＮＡ打線の勢いを止めきれない。初回に佐野と戸柱に適時打を浴びて４失点。逆転直後の５−４の三回には先頭・佐野に同点ソロを浴びた。

２番手には石黒が登板。五回２死満塁のピンチでマウンドへ上がった中、代打・ビシエドを空振り三振に仕留めた。ただ、イニングをまたいだ六回に１死一、三塁と危機に陥ると、代打・宮崎に勝ち越しの右犠飛を許した。

それでも、打線が食らいつく。七回先頭で坂本に代わって打席に立った高寺が中堅左へ気迫の二塁打。続く代打・伏見が犠打を決めて１死三塁とすると、近本の三ゴロで三走・高寺が同点のホームを踏んだ。

しかし、八回のマウンドに上がったドリスが１死一、二塁で勝又に勝ち越し適時打を献上。課題の救援陣が再び粘りきれなかった。