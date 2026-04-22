実は「双子」と知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「ローラ」を大差で抑えた1位は？
1人で活躍している印象の強い芸能人でも、実は双子だと知って驚くケースがあります。似ているのか、どんな関係性なのか気になる人も多いはずです。
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は双子と知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、モデルでタレントのローラさんです。双子の兄がおり、弟と妹も双子、母親も男女の双子という珍しい一家。兄のRYOさんは、SNSなどでツーショットが公開されています。
ローラさんは2020年に所属事務所を退所し、活動拠点をアメリカ・ロサンゼルスに移すと、実業家としても活躍。近年は農業にも挑戦しており、田植えや野菜づくりの様子を自身のSNSで伝えています。
回答者からは「双子の兄弟姉妹はどんな顔だか想像つかないから」（30代女性／神奈川県）、「バラエティでよく見かけて私生活を隠しているイメージもなかったのに初耳だったから」（30代女性／滋賀県）、「あんなルックスの人がもうひとりいるというのが信じられない」（30代男性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、橋本環奈さんです。双子の兄がいることを明かし、自身のSNSで幼少期のツーショットも公開しています。
最近は、3月23日に最終回を迎えた月9主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）で演じた元ヤンの脳神経外科医役や、NHK連続テレビ小説『おむすび』（2024年）のギャル役など、異端児的な役柄を演じることが多い橋本さん。俳優デビュー15周年を迎え、今後どんな役柄に挑戦するか期待が寄せられています。
回答コメントでは「こんなに可愛いのに同じ顔がもう１人いるんだと驚きました」（40代女性／香川県）、「双子の片割れを見たことないし記事やニュースになっているのもみたことない」（20代女性／神奈川県）、「美形の双子の顔が気になるから」（20代女性／岩手県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は双子と知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：ローラ／56票
2位にランクインしたのは、モデルでタレントのローラさんです。双子の兄がおり、弟と妹も双子、母親も男女の双子という珍しい一家。兄のRYOさんは、SNSなどでツーショットが公開されています。
回答者からは「双子の兄弟姉妹はどんな顔だか想像つかないから」（30代女性／神奈川県）、「バラエティでよく見かけて私生活を隠しているイメージもなかったのに初耳だったから」（30代女性／滋賀県）、「あんなルックスの人がもうひとりいるというのが信じられない」（30代男性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位：橋本環奈／143票
1位にランクインしたのは、橋本環奈さんです。双子の兄がいることを明かし、自身のSNSで幼少期のツーショットも公開しています。
最近は、3月23日に最終回を迎えた月9主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）で演じた元ヤンの脳神経外科医役や、NHK連続テレビ小説『おむすび』（2024年）のギャル役など、異端児的な役柄を演じることが多い橋本さん。俳優デビュー15周年を迎え、今後どんな役柄に挑戦するか期待が寄せられています。
回答コメントでは「こんなに可愛いのに同じ顔がもう１人いるんだと驚きました」（40代女性／香川県）、「双子の片割れを見たことないし記事やニュースになっているのもみたことない」（20代女性／神奈川県）、「美形の双子の顔が気になるから」（20代女性／岩手県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)