第1子出産発表の岡田結実、ミニスカ×ロングブーツの久々私服コーデに「脚が綺麗すぎ」「スタイルが変わってないのすごい」の声
【モデルプレス＝2026/04/22】女優の岡田結実が4月21日、自身のInstagramを更新。私服ショットを披露し、注目を集めている。
【写真】人気芸人の25歳娘「スタイルが変わってないのすごい」ミニスカ×ロングブーツコーデ
岡田は「久しぶりの私服〜」とつづり、私服ショットを数枚投稿。ミントグリーンのニットカーディガンに、白のミニスカート、ダークブラウンのロングブーツを合わせた春らしいコーディネートを披露した。ボリューム感のあるミニスカートからは美しい脚がのぞいている。
続けて「春服ってやっぱし可愛いよね〜テンション上がるよね〜」と春服への高揚感を記し「マネージャーさん達にパーティーにお呼ばれしたの？？って言われるようなふわっとしたスカートもお気に入り」とお気に入りポイントを説明している。
この投稿に、ファンからは「春色のカーディガンが似合ってる」「春コーデ気分上がりますよね」「脚が綺麗すぎ」「私服まで可愛い」「スカートがお人形さんみたい」「スタイルが変わってないのすごい」などの声が上がっている。
岡田は、2025年4月3日に結婚を発表。2026年2月4日に第一子の出産を公表した。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の25歳娘「スタイルが変わってないのすごい」ミニスカ×ロングブーツコーデ
◆岡田結実、美脚際立つ私服ショット公開
岡田は「久しぶりの私服〜」とつづり、私服ショットを数枚投稿。ミントグリーンのニットカーディガンに、白のミニスカート、ダークブラウンのロングブーツを合わせた春らしいコーディネートを披露した。ボリューム感のあるミニスカートからは美しい脚がのぞいている。
◆岡田結実の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「春色のカーディガンが似合ってる」「春コーデ気分上がりますよね」「脚が綺麗すぎ」「私服まで可愛い」「スカートがお人形さんみたい」「スタイルが変わってないのすごい」などの声が上がっている。
岡田は、2025年4月3日に結婚を発表。2026年2月4日に第一子の出産を公表した。（modelpress編集部）
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