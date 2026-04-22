◇社会人野球第76回JABA京都大会予選Cブロック 日本新薬2―0ジェイプロジェクト（2026年4月22日 わかさスタジアム京都）

社会人野球のJABA京都大会は22日に予選が行われ、日本新薬はジェイプロジェクトを2―0で下して2戦2勝とした。

前日のNTT西日本戦に続く2試合連続の零封勝利に、松下和行監督は「バッテリーを含めて、よくやってくれました」と言った。

あえて「バッテリー」と強調した。完封勝利を挙げた遠藤慎也を称えつつ、好投を引き出した正捕手のことも褒めたかったのだ。

入社2年目・笹原愛斗の組み立ては、押したり、引いたり――。目先を変える配球で1歳上の先輩投手を支えた。

先発の遠藤は自己最速152キロを誇る本格派ながら、直球だけに頼らなかった。「今日はスライダーが切れていたし、ツーシームも制球できていた」と変化球を生かして被安打5に抑えた。

打っては5番打者として、初回2死一、二塁で右前への先制打を決めた。

「（2試合連続零封は）素直にうれしいですね。僕のリードではなく投手がよかったですね」

九州共立大時代にはプロ志望届を提出するも指名漏れを経験し、地元の福岡を離れて同社に入社。低くて強い二塁送球に自信を持ち、その地肩の強さにNPBスカウトも一目置く中、勝負のドラフト解禁年を迎えた。

「チームのことしか考えていない。そこで最終的に評価されればいいですけど、まずはチームが勝つことだけです」

予選2戦2勝の裏には正捕手による駆け引きがあった。

◇笹原 愛斗（ささはら・まなと）2002年（平14）7月4日生まれ、福岡県豊前市出身の23歳。小1から豊前ウイングスで野球を始め、小6で捕手転向。八屋中では京築ボーイズに所属。真颯館（福岡）では1年春から背番号19でベンチ入りし、1年秋から背番号2。九州共立大では2年春秋に全国大会出場。50メートル走6秒5、遠投100メートル。1メートル81、87キロ。右投げ右打ち。