京都府南丹市で男児の遺体が遺棄された事件についてです。警察は、きのう（21日）きょう（22日）と、2日連続で市内のため池を捜索しています。

記者

「安達容疑者の自宅から車で20分ほどの距離にある池で、捜査員がボートを浮かべて水の中で捜査している様子がうかがえます」

動きがあったのは、京都府南丹市内にある、ため池です。

記者

「捜査員が青い道具を水の中に入れて、水の中を見ている様子がうかがえます」

箱めがねを使って、入念に水の中を調べる捜査員たち。さらに…

記者

「水中ドローンでしょうか。捜索するようなもの、機械が浮かんでいます」

水中ドローンを使っての捜索も行われました。

このため池は、結希さんの遺体発見現場から直線距離でおよそ2キロ地点。警察はきのうから捜索を続けていて、事件に関するものがないか調べています。

午後になると、池の脇にあるやぶの中に捜査員たちの姿が。捜査員が持っているのは地図でしょうか。身振り手振りを交えて確認し合っている様子もみられました。

父親の安達優季容疑者が逮捕されてから、あす（23日）で1週間。事件の全容解明が待たれます。