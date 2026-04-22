【京都男児遺棄】水中ドローンなど使い…警察 2日連続で遺体発見現場から約2キロ地点のため池を捜索
京都府南丹市で男児の遺体が遺棄された事件についてです。警察は、きのう（21日）きょう（22日）と、2日連続で市内のため池を捜索しています。
記者
「安達容疑者の自宅から車で20分ほどの距離にある池で、捜査員がボートを浮かべて水の中で捜査している様子がうかがえます」
動きがあったのは、京都府南丹市内にある、ため池です。
記者
「捜査員が青い道具を水の中に入れて、水の中を見ている様子がうかがえます」
箱めがねを使って、入念に水の中を調べる捜査員たち。さらに…
記者
「水中ドローンでしょうか。捜索するようなもの、機械が浮かんでいます」
水中ドローンを使っての捜索も行われました。
このため池は、結希さんの遺体発見現場から直線距離でおよそ2キロ地点。警察はきのうから捜索を続けていて、事件に関するものがないか調べています。
午後になると、池の脇にあるやぶの中に捜査員たちの姿が。捜査員が持っているのは地図でしょうか。身振り手振りを交えて確認し合っている様子もみられました。
父親の安達優季容疑者が逮捕されてから、あす（23日）で1週間。事件の全容解明が待たれます。