連覇を狙うアル・アハリ・サウジの選手たち。（C）Getty Images

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　現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、FC町田ゼルビアがUAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦。12分に相馬勇紀が決めたゴールを守り切って１−０で勝利し、決勝に進んだ。

　ファイナルでは準決勝でヴィッセル神戸を２−１で下した前回王者のアル・アハリ・サウジと激突するなか、敵OBが楽観視しているようだ。
 
　中東メディア『nabd.com』によると、かつてアル・アハリ・サウジでプレーした元サウジアラビア代表のナイフ・アル・カーディ氏は、サウジアラビアのスポーツ番組『KSA Sports』内で「私はそれほど恐れていない」「この日本のチームはヴィッセル神戸より弱い」などとコメントしているという。

　町田はこの評価を覆してアジア制覇なるか。決勝戦は日本時間で26日の深夜１時15分にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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