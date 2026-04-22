「それほど恐れていない」前回王者アル・アハリ、OBの元サウジ代表が町田との決勝を楽観視「神戸より弱い」【ACLE】
現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、FC町田ゼルビアがUAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦。12分に相馬勇紀が決めたゴールを守り切って１−０で勝利し、決勝に進んだ。
ファイナルでは準決勝でヴィッセル神戸を２−１で下した前回王者のアル・アハリ・サウジと激突するなか、敵OBが楽観視しているようだ。
中東メディア『nabd.com』によると、かつてアル・アハリ・サウジでプレーした元サウジアラビア代表のナイフ・アル・カーディ氏は、サウジアラビアのスポーツ番組『KSA Sports』内で「私はそれほど恐れていない」「この日本のチームはヴィッセル神戸より弱い」などとコメントしているという。
町田はこの評価を覆してアジア制覇なるか。決勝戦は日本時間で26日の深夜１時15分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田が思わぬ形で命拾い。バラのゴラッソは無効に。なぜ？
ファイナルでは準決勝でヴィッセル神戸を２−１で下した前回王者のアル・アハリ・サウジと激突するなか、敵OBが楽観視しているようだ。
中東メディア『nabd.com』によると、かつてアル・アハリ・サウジでプレーした元サウジアラビア代表のナイフ・アル・カーディ氏は、サウジアラビアのスポーツ番組『KSA Sports』内で「私はそれほど恐れていない」「この日本のチームはヴィッセル神戸より弱い」などとコメントしているという。
町田はこの評価を覆してアジア制覇なるか。決勝戦は日本時間で26日の深夜１時15分にキックオフ予定だ。
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