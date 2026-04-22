櫻坂46田村保乃、『ゼクシィ』表紙で花嫁姿披露 理想のプロポーズや夫婦像も明かす
櫻坂46の田村保乃（27）が、23日発売（※一部地域を除く）のウエディング情報誌『ゼクシィ国内リゾートウエディング2026 Summer & Autumn』の表紙に登場する。
【アザーカット】圧倒的美…『ゼクシィ』で花嫁姿を披露する田村保乃
今回の撮影は沖縄の自然豊かなロケーションで実施。海を望むチャペルや、ブーゲンビリアが咲き誇るガーデン、森の中の幻想的なシーンなど、リゾートならではの開放感あふれる空間で撮影が行われた。透明感のある笑顔が印象的なアップカットや、色鮮やかな花々に囲まれた華やかなショットなど、多幸感あふれる花嫁姿を披露している。また、インタビューでは、結婚へのイメージや理想のプロポーズ、理想の夫婦像についても語った。
今回の出演について田村は、「もともと『ゼクシィ』の表紙を見るのがすごく好きで、いつか表紙をやってみたいと思っていました。今回その夢がかなって、本当にうれしいです」と明かす。また、撮影では、同誌ならではの“多幸感”の世界観を意識したそうで、「『ゼクシィ』の幸せな雰囲気を伝えるためにとくに表情を意識しました」と振り返った。
また、沖縄での撮影については「チャペルの扉を開けた瞬間、目の前に海が広がっていて思わず声が出てしまいました。沖縄ならではの開放感があって、ここで結婚式を挙げるのは素敵だなと思いました」と話した。
結婚式については「皆が幸せを感じている空気感がすごく好きなんです」と笑顔に。SNSなどで流れてくる結婚式の動画を見ることも好きだそうで、「ファーストミートの瞬間の動画を見ると、知らない方の結婚式でも感動して泣いてしまうことがあります」と明かした。結婚式の思い出も聞くと「親戚の結婚式で、余興をしたことがあります。なかなか親戚が全員集まる機会がないので、皆でマジックや歌を練習して披露したんです。ほぼぶっつけ本番で、出来は正直ボロボロでした（笑）。でも今になって、その時の動画を皆で見返して大笑いすることもあって、すごくいい思い出になっています」と振り返った。
理想のプロポーズについては「夕景や夜景がきれいな場所で、あまり人が多くないところがいいなと思います。2人だけの時間の中でのプロポーズが理想です」と話す田村。また理想の夫婦像については「旅行が好きなので、一緒にいろんな場所に行ってくれる人がいいですね。私は好奇心が旺盛で知らないことを知るのが好きなので、相手の趣味にも付き合いながらいろいろな経験を共有できる関係が理想です」と語った。さらに新婚旅行については「モルディブのような海のきれいな場所でゆっくり過ごすのもいいですし、ヨーロッパを周遊する旅行も素敵だなと思います」と憧れを明かしている。
【アザーカット】圧倒的美…『ゼクシィ』で花嫁姿を披露する田村保乃
今回の撮影は沖縄の自然豊かなロケーションで実施。海を望むチャペルや、ブーゲンビリアが咲き誇るガーデン、森の中の幻想的なシーンなど、リゾートならではの開放感あふれる空間で撮影が行われた。透明感のある笑顔が印象的なアップカットや、色鮮やかな花々に囲まれた華やかなショットなど、多幸感あふれる花嫁姿を披露している。また、インタビューでは、結婚へのイメージや理想のプロポーズ、理想の夫婦像についても語った。
また、沖縄での撮影については「チャペルの扉を開けた瞬間、目の前に海が広がっていて思わず声が出てしまいました。沖縄ならではの開放感があって、ここで結婚式を挙げるのは素敵だなと思いました」と話した。
結婚式については「皆が幸せを感じている空気感がすごく好きなんです」と笑顔に。SNSなどで流れてくる結婚式の動画を見ることも好きだそうで、「ファーストミートの瞬間の動画を見ると、知らない方の結婚式でも感動して泣いてしまうことがあります」と明かした。結婚式の思い出も聞くと「親戚の結婚式で、余興をしたことがあります。なかなか親戚が全員集まる機会がないので、皆でマジックや歌を練習して披露したんです。ほぼぶっつけ本番で、出来は正直ボロボロでした（笑）。でも今になって、その時の動画を皆で見返して大笑いすることもあって、すごくいい思い出になっています」と振り返った。
理想のプロポーズについては「夕景や夜景がきれいな場所で、あまり人が多くないところがいいなと思います。2人だけの時間の中でのプロポーズが理想です」と話す田村。また理想の夫婦像については「旅行が好きなので、一緒にいろんな場所に行ってくれる人がいいですね。私は好奇心が旺盛で知らないことを知るのが好きなので、相手の趣味にも付き合いながらいろいろな経験を共有できる関係が理想です」と語った。さらに新婚旅行については「モルディブのような海のきれいな場所でゆっくり過ごすのもいいですし、ヨーロッパを周遊する旅行も素敵だなと思います」と憧れを明かしている。