AAA與真司郎、宇野実彩子と家族ぐるみの交流「1回も喧嘩したことない」変わらない関係性も
【モデルプレス＝2026/04/22】AAAの與真司郎と宇野実彩子が22日、都内にて開催された「サロン専売品『&honey Professional』誕生記念発表会」に出席。家族ぐるみでの交流やお互いの変化を明かした。
【写真】AAAメンバー「6〜7年ぶりくらい」大胆イメチェン
今年デビュー20周年を迎えたAAAは宇野・與・末吉秀太によるファンミーティング『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』を開催。AAAとしてのイベントは約5年ぶりの開催となり、4月29に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて、追加公演が開催されることも明らかとなっている。
このファンミーティングの裏話を聞かれた與と宇野はお互いに見つめ合いながら「ん〜」と思い出し「実彩子がヒゲ生えるとか？（與）」「冗談はやめてよ！（宇野）」と仲睦まじいやり取りも。與が「それぞれの家族とかとも会えたり」と話しかけると、宇野は「真ちゃんママと会って出産祝いで食器をいただいて。1回お家に行ったこともありますし、お母さんのご飯がすごく美味しいんですよね。そのご飯はいつも食べに行かせてもらっていたりして」と家族ぐるみの交流を明かした。
さらに、会見中には“あたうのコンビ年表”と題し、2ショット写真とともに、20周年の歩みを振り返る特別企画も。2015年にベトナムで2人で番組に出演した時のオフショットから、2019年に與のライブ裏で撮ったオフショット、2026年の『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』開催時の楽屋ショットまでを紹介。ファンから“あたうの”という愛称がつく2人は「距離感があんまり変わってないね」「1回も喧嘩はしたことない」と常に変わらない関係性だったと振り返った。
一方でデビュー当時と比べてお互いの印象に変化があったか問われると、與は「本当に変わらずに、でもやっぱり大人の魅力が増したと思います。女性ってなったね」と年齢を重ねた魅力を告白し「今の方が好きですよ」と絶賛。宇野は「海外も切り開いて1人で行ってたりとかすると1人の男の子の成長を見た感じになって」とまるで母親のような気持ちになるという。「すごく今は本当に私の相談もさせてもらったりする心強い頼れる存在です」と信頼を置いていた。（modelpress編集部）
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◆與真司郎＆宇野実彩子、20周年ファンミ裏側で家族ぐるみの交流
今年デビュー20周年を迎えたAAAは宇野・與・末吉秀太によるファンミーティング『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』を開催。AAAとしてのイベントは約5年ぶりの開催となり、4月29に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて、追加公演が開催されることも明らかとなっている。
◆“あたうの”與真司郎＆宇野実彩子、互いの変化も語る
さらに、会見中には“あたうのコンビ年表”と題し、2ショット写真とともに、20周年の歩みを振り返る特別企画も。2015年にベトナムで2人で番組に出演した時のオフショットから、2019年に與のライブ裏で撮ったオフショット、2026年の『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』開催時の楽屋ショットまでを紹介。ファンから“あたうの”という愛称がつく2人は「距離感があんまり変わってないね」「1回も喧嘩はしたことない」と常に変わらない関係性だったと振り返った。
一方でデビュー当時と比べてお互いの印象に変化があったか問われると、與は「本当に変わらずに、でもやっぱり大人の魅力が増したと思います。女性ってなったね」と年齢を重ねた魅力を告白し「今の方が好きですよ」と絶賛。宇野は「海外も切り開いて1人で行ってたりとかすると1人の男の子の成長を見た感じになって」とまるで母親のような気持ちになるという。「すごく今は本当に私の相談もさせてもらったりする心強い頼れる存在です」と信頼を置いていた。（modelpress編集部）
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