全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・東十条のとんかつ店『とんかつ店 みのや』です。

食べるほどギュッと魅了される古き良きとんかつ

東十条に店を構え66年、常連の中には4世代で利用する人もいる。

「郷里に帰るからと、最後に挨拶に来てくれる人もいます」と語る女将さんは実に快活で気持ちよく、実家のような温かさが店内に漂う。

名物は創業時から続く「ロースとんかつ定食」。正直特別な素材を使っているとか、そういうことはないのだが、このとんかつがしみじみと旨い。肉厚ながら脂身は控えめで柔らかく、しっかりと効かせた下味の塩・胡椒があとを引く。

ロースとんかつ（定食）900円

『とんかつ店 みのや』ロースとんかつ（定食） 900円 薄めの衣をサラダ油でサクッと揚げる。ボリュームに反して胃疲れしないさっぱり系の仕上がり

さらに、初代から変わらぬ圧巻のボリューム感も、人々を惹きつける。羽釜で炊いたご飯は、普通盛りで300g（！）、こま肉とキャベツがたっぷりと入った豚汁もセットでこの価格。

徐々に値段は変動しているが、それでも物価高を感じさせぬこのボリュームはまさに店の心意気そのもの。こんなところにも、「ただいま」と再訪したくなる温かさが溢れている。

『とんかつ店 みのや』店主 原敏郎さん

店主：原敏郎さん「注文時の量の調節やお持ち帰りも気兼ねなくどうぞ！」

『とんかつ店 みのや』

東十条『とんかつ店 みのや』

［店名］『とんかつ店 みのや』

［住所］東京都北区中十条3-17-4

［営業時間］12時〜14時、19時〜21時

［休日］日

［交通］JR京浜東北線東十条駅北口から徒歩2分

撮影／浅沼ノア、取材／星野真琴

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ささみチキンかつの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】圧巻のボリュームなのにこの値段！ ご飯も豚汁もたっぷりの絶品とんかつ定食（6枚）