創業時から変わらぬロースとんかつ店「ただいま」と言いたくなる理由
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・東十条のとんかつ店『とんかつ店 みのや』です。
食べるほどギュッと魅了される古き良きとんかつ
東十条に店を構え66年、常連の中には4世代で利用する人もいる。
「郷里に帰るからと、最後に挨拶に来てくれる人もいます」と語る女将さんは実に快活で気持ちよく、実家のような温かさが店内に漂う。
名物は創業時から続く「ロースとんかつ定食」。正直特別な素材を使っているとか、そういうことはないのだが、このとんかつがしみじみと旨い。肉厚ながら脂身は控えめで柔らかく、しっかりと効かせた下味の塩・胡椒があとを引く。
ロースとんかつ（定食）900円
『とんかつ店 みのや』ロースとんかつ（定食） 900円 薄めの衣をサラダ油でサクッと揚げる。ボリュームに反して胃疲れしないさっぱり系の仕上がり
さらに、初代から変わらぬ圧巻のボリューム感も、人々を惹きつける。羽釜で炊いたご飯は、普通盛りで300g（！）、こま肉とキャベツがたっぷりと入った豚汁もセットでこの価格。
徐々に値段は変動しているが、それでも物価高を感じさせぬこのボリュームはまさに店の心意気そのもの。こんなところにも、「ただいま」と再訪したくなる温かさが溢れている。
『とんかつ店 みのや』店主 原敏郎さん
店主：原敏郎さん「注文時の量の調節やお持ち帰りも気兼ねなくどうぞ！」
『とんかつ店 みのや』
東十条『とんかつ店 みのや』
［店名］『とんかつ店 みのや』
［住所］東京都北区中十条3-17-4
［営業時間］12時〜14時、19時〜21時
［休日］日
［交通］JR京浜東北線東十条駅北口から徒歩2分
撮影／浅沼ノア、取材／星野真琴
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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。