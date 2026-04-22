女優・高島礼子が舞台を前に「〆のゴルフ」 ツアー2勝の原江里菜と笑顔でラウンド
女優の高島礼子が自身のインスタグラムを更新。「舞台の時はしばらくお休み」と記すと、5月9日に初日を迎える「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演『明日の幸福』」を前に「〆のゴルフ」を楽しんだことを投稿した。
【写真】ファンも喜ぶ「美人姉妹」の2ショット
この日のラウンドはツアー2勝の女子プロ、原江里菜と一緒だった。高島は明るいブルーのトップスに紺のサンバイザー、原は紺のモックネックに白のキャップをかぶり、仲よく笑みを浮かべた2ショットを披露した。そして「ツツジがきれいです 緑が目に優しく癒されゴルフ」との言葉通り、カート道路の両脇で花を咲かせ始めたツツジの写真も公開。美しい自然にも和まされたラウンドだった。投稿を見たファンから「〆のゴルフ 思いっきり楽しめましたか」「ツツジ見ながらのゴルフ 最高ではあ〜りませんか」「舞台楽しみにしていまーす」などのコメントが寄せられると、高島は丁寧にリプライ。「スコアアップしていますか」との質問には「頑張ってます」と返信していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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