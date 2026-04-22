ディズニーホテルにて、2026年7月1日から9月14日の期間、夏の東京ディズニーリゾートへの旅行を家族でめいっぱい楽しめるコンテンツを展開。

ディズニーホテルで実施される、涼しく快適な空間で、ディズニーの魔法が覚めることのない特別な体験が叶うコンテンツを紹介していきます☆

ディズニーホテル「夏の東京ディズニーリゾートへの旅行を家族でめいっぱい楽しめるコンテンツ」

開催期間：2026年7月1日（水）〜9月14日（月）

ディズニーホテルに用意される、夏の東京ディズニーリゾートへの旅行を家族でめいっぱい楽しめるコンテンツ。

東京ディズニーランド ホテルでは、ラリープログラムを楽しめる「東京ディズニーランドホテル・サマーアドベンチャー！」が実施されます。

また、ミスティマウンテンズ・プールでも、太陽の日差しがきらめくプールサイドで、ロストキッズが描いた宝物を探し出すラリープログラムを展開。

ディズニーアンバサダーホテルのレストランとパームガーデン・プール（屋外プール）では、“夏の恵みの豊作をお祝いするフェスティバル”がテーマの新イベント「トロピカルサマーフェスティバル」が開催されます。

そして、この期間限定でディズニーホテル宿泊者特典「ハッピーエントリー」の東京ディズニーシー(R)への入園が、ディズニーアンバサダーホテルと東京ディズニーランドホテルの宿泊ゲストも対象に。

夏の東京ディズニーリゾートへの旅行を家族でめいっぱい楽しめるコンテンツをまとめて紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル「東京ディズニーランドホテル・サマーアドベンチャー！」

リーフレットイメージ

東京ディズニーランドホテルでは、ラリープログラムを楽しめる「東京ディズニーランドホテル・サマーアドベンチャー！」を実施。

館内とミスティマウンテンズ・プール（屋外プール）のそれぞれで異なる内容が楽しめるプログラムが2種類用意されます。

このプログラムは、ディズニー映画『ピーター・パン』に登場する、楽しいことが大好きで冒険心いっぱいの元気な子どもたち“ロストキッズ”が用意した仕掛けをめぐるプログラムです。

館内のラリープログラムでは、問題を解いていくと最後にキャストからオリジナルのシールをもらうことができます。

プール体験イメージ

ミスティマウンテンズ・プールでも、太陽の日差しがきらめくプールサイドで、ロストキッズが描いた宝物を探し出すプログラムを楽しめます。

涼しい館内でラリープログラムを楽しんだり、プールサイドでリゾート気分を満喫したり、お部屋でのんびりくつろぐのもホテルステイならでは。

お子さんと一緒にロストキッズになりきって、ワクワクするような夏の思い出を作ることができます。

※ラリープログラムは東京ディズニーランドホテル宿泊者限定となります

※館内で楽しめるラリープログラムのリーフレットは、客室に用意されています

※プール利用者限定ラリープログラムの体験用カードは、プール入場後に小学生以下のお子さんに配布されます

※ミスティマウンテンズ・プールは別途利用料金がかかります

※大人の方と一緒の体験をおすすめします

ディズニーアンバサダーホテル「トロピカルサマーフェスティバル」

ディズニーアンバサダーホテルのすべてのレストランとパームガーデン・プール（屋外プール）にて、“夏の恵みの豊作をお祝いするフェスティバル”がテーマの新イベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催。

お子さんと一緒に南国気分を満喫しながら、見た目にも楽しいメニューやドリンクが楽しめます。

シェフ・ミッキー ブッフェ（ランチ/ディナー共通）

ブッフェレストラン「シェフ・ミッキー」には、バナナの葉で包み蒸しあげたレモングラス香る白身魚のラウラウや、パイナップルソースで楽しむ国産ポークのロースト、黒コショウがアクセントのマカダミアナッツとチーズのブレッドなどが登場。

南国気分を感じられる彩り豊かなハワイアンスタイルのブッフェ料理が堪能できます。

シェフ・ミッキー グリーティングイメージ

また、ディズニーアンバサダーホテルに宿泊された方のみ利用できる、「ハワイアンスタイル・ブレックファストブッフェwithスティッチ」では、2026年も「ミッキーマウス」と「スティッチ」がゲストのテーブルをそれぞれ順番に訪れます。

エンパイア・グリル スペシャルディナー

そのほかにも、カリフォルニア料理が味わえる「エンパイア・グリル」にて、国産牛をワイルドに焼き上げた豪快な料理を楽しめるコースメニューや、

ハイピリオン・ラウンジ ケーキセット

ロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」の夏にぴったりな爽快感を感じさせるケーキセット、

チックタック・ダイナー スペシャルセット

デリカフェ「チックタック・ダイナー」のトロピカルフルーツを使用した太陽の恵みを感じられるスペシャルメニューなどが登場します。

※レストランによってメニューの提供期間が異なります

夏季限定でオープンするパームガーデン・プールでは、このイベントをテーマにした装飾やフォトスポット、

パームガーデン・プール スペシャルドリンク

プールサイドで楽しめるスペシャルドリンクや

パームガーデン・プール シェイブアイス

シェイブアイスなどのスペシャルメニューが登場し、常夏気分を一層盛り上げます。

プールには、水深が浅いキッズエリアもあるので、小さなお子さん連れでも安心して楽しめます。

パームガーデン・プール リゾート・サマー・ナイト

また、ディズニーアンバサダーホテルに宿泊された方以外も利用できる、お食事付きのナイトプールプラン「パームガーデン・プール“リゾート・サマー・ナイト”」が2026年も登場（要事前予約）。

心地よい夜風を感じながら、特別なプールタイムが楽しめます。

※パームガーデン・プールは7月1日（水）〜9月6日（日）の期間、8:00~18:00（最終受付 17:30）にてオープン（宿泊者限定）

※パームガーデン・プール“リゾート・サマー・ナイト” (ナイトプール）は7月18日（土）〜9月14日（月）の期間オープン

ディズニーホテル宿泊者特典「ハッピーエントリー」

ディズニーホテルに宿泊されたゲストは、チェックイン日を除く滞在日・チェックアウト日において、各パークの専用エントランスから一般ゲストより早く入園を開始するディズニーホテル宿泊者特典「ハッピーエントリー」を利用可能。

これまで、東京ディズニーシーへの入園は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタと東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルの宿泊ゲストのみが対象でしたが、2026年7月1日から9月14日の入園においては、ディズニーアンバサダーホテルと東京ディズニーランドホテルの宿泊ゲストも、期間限定で東京ディズニーシーへ入園可能となります。

これにより、一般ゲストより一足早くパークへ入園を開始して「パークをより効率的に楽しみたい！」「お目当てのアトラクションへ一足早く向かいたい！」そんな、家族の“やりたい”を叶えるハッピーなパーク体験が楽しめます。

特別な一日を最高のスタートで迎えるためのディズニーホテルならではの宿泊者特典です。

※宿泊されるホテルによって、特典をご利用できるパークが異なります。ディズニーホテル宿泊者特典「ハッピーエントリー」の詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認ください

さまざまな楽しみ方ができるディズニーホテルで、自分だけの最高の思い出が作れるコンテンツが満載。

ディズニーホテルにて2026年7月1日より実施される「夏の東京ディズニーリゾートへの旅行を家族でめいっぱい楽しめるコンテンツ」を紹介しました☆

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