10〜60代男女が選ぶ「2026年ネクストブレイク」男性タレントランキング！ 2位は「寺西拓人」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「2026年ネクストブレイク男性タレントランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位はアイドルグループ・timeleszの寺西拓人さんでした。
2025年2月にオーディションを経てグループへ加入し、同8月度の認知度上昇率で30代俳優2位を記録したほか、2026年4月には舞台『AmberS -アンバース-』でのW主演を控えるなど俳優としての活躍に期待がかかっています。
1位は俳優の岩瀬洋志さんでした。
「ViVi国宝級イケメンランキング2025年下半期」のNEXT部門で1位に輝き、2026年1月期ドラマ『DREAM STAGE』でアイドルグループの人気センター役を好演するなど、若年層を中心に圧倒的な支持を得ています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：寺西拓人（timelesz）
2位はアイドルグループ・timeleszの寺西拓人さんでした。
2025年2月にオーディションを経てグループへ加入し、同8月度の認知度上昇率で30代俳優2位を記録したほか、2026年4月には舞台『AmberS -アンバース-』でのW主演を控えるなど俳優としての活躍に期待がかかっています。
1位：岩瀬洋志
1位は俳優の岩瀬洋志さんでした。
「ViVi国宝級イケメンランキング2025年下半期」のNEXT部門で1位に輝き、2026年1月期ドラマ『DREAM STAGE』でアイドルグループの人気センター役を好演するなど、若年層を中心に圧倒的な支持を得ています。
(文:All About ニュース編集部)