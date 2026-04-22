現場定着まで見据えたDX支援！ 豆蔵「生成AI×データサイエンス・エンジニアリングによる業務基盤構築・伴走支援サービス」

記事ポイント 豆蔵が生成AIとデータサイエンスを組み合わせた伴走型データ活用支援サービスを開始Amazon Quickを活用し、可視化基盤構築からAIエージェント実装、人材育成まで一貫して支援属人化した業務の標準化、自動化、現場主導の内製化を3ステップで後押し 豆蔵が生成AIとデータサイエンスを組み合わせた伴走型データ活用支援サービスを開始Amazon Quickを活用し、可視化基盤構築からAIエージェント実装、人材育成まで一貫して支援属人化した業務の標準化、自動化、現場主導の内製化を3ステップで後押し

豆蔵が、企業のデータ活用を支援する新サービスの提供を開始します。

生成AIとデータサイエンス、エンジニアリングを組み合わせ、属人化した業務の標準化や自動化、自走型DXの実現を目指す取り組みです。

豆蔵「生成AI×データサイエンス・エンジニアリングによる業務基盤構築・伴走支援サービス」





提供開始日：2026年4月22日提供会社：株式会社豆蔵代表者：代表取締役社長 中原 徹也活用サービス：Amazon Quick

今回スタートしたのは、データ可視化や分析基盤の構築に加え、業務への実装、教育、人材育成までを一貫して支援する伴走型サービスです。

ツールを導入して終わるのではなく、現場が自らデータを活用し続けられる状態をゴールに据えているのが特徴です。

豆蔵は4月18日に対話型AIエンジン「MZbot」の強化も発表しており、生成AI活用支援を広げている点にも注目です。

データ活用の民主化

サービスではAmazon Quickを活用し、データの可視化と生成AIによる自然言語インターフェースを統合します。

専門知識がない現場担当者でも、必要なデータを直感的に取得、分析しやすい環境づくりを支援する構成です。

データの分断や品質のばらつきによって活用が進まない企業に向けた基盤整備が主眼です。

AIエージェント実装

豆蔵は、ベテラン社員が担ってきた業務ノウハウや判断ロジックをAIエージェントとして実装し、業務プロセスの標準化を進めます。

属人化を減らし、ミス軽減や工数削減を図りながら、継続的な業務改善につなげられる設計です。

自然言語によるデータ分析や業務判断の再現を通じて、誰もがデータを使いやすい環境を目指します。

3つの導入ステップ

ステップ1：Amazon Quickで既存Excelファイルデータを統合し、短期間でダッシュボードを構築ステップ2：データ収集、加工、集計を自動化し、生成AIを組み込んだデータパイプラインを整備ステップ3：現場へ活用スキルを展開し、継続的に改善できる自走型組織への転換を支援

導入は、すぐに価値を実感しやすい「クイック・ウィン」から始まり、基盤構築、自動化、内製化へと段階的に進む流れです。

現場主導で改善を続けられる体制づくりまで支援対象に含まれているため、エンジニア依存からの脱却を目指す企業にも響く内容です。

人材・データ・文化の支援体制

豆蔵は、人材面ではデザイン思考やアジャイルを取り入れた実践型支援を行い、階層に応じたリスキリングを通じて組織全体のデータ活用力を底上げします。

データ面では、分散したデータの統合や整理、データレイクやデータウェアハウス構築まで視野に入れた支援を実施します。

さらに文化面では、PoCによるスモールスタートで成功体験を浸透させ、レガシーシステムの制約を踏まえながらデータ活用が定着する組織文化の醸成を後押しします。

データ基盤づくりに加えて、実際に使い続けられる現場づくりまで見据えた伴走型サービスです。

属人化した判断や経験頼みの業務を見直したい企業にとって、導入イメージを描きやすい発表といえそうです。

今後も生成AIとデータサイエンスを軸にDX推進を支援していくという、豆蔵の新サービスの紹介でした。

よくある質問

Q. このサービスでは何を支援してもらえますか？

A. データ可視化基盤の構築、業務へのAIエージェント実装、データ収集や集計の自動化、人材育成までを一貫して支援します。

ツール導入だけで終わらせず、現場で活用を定着させる伴走型の内容です。

Q. どのような企業に向いているサービスですか？

A. データが分散している、業務が属人化している、ツールを入れても活用が定着しないといった課題を抱える企業に向いています。

現場主導で改善を続けられる体制づくりを目指す企業にも適しています。

Q. 導入はどのように進みますか？

A. まずは既存のExcelファイルデータを統合したダッシュボードを短期間で構築し、次に自動化基盤を整え、最後に現場へのスキルトランスファーを進める3ステップで導入します。

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