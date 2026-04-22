タレントの中山秀征が２１日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、書道をやっていて得したことを打ち明けた。

この日は習い事特集で、「タメになる習い事発表会」として著名人たちが自分たちが経験した習い事を振り返った。

中山は、幼い頃から書道を続けており、作品が高額で売れるほどの実力者。「書道をやっていて得だったことがある」と切り出した。

中山は「（若い頃）反省文をすごい書かされた。生放送のリハーサルに遅刻する。まだ若かったから。反省文書いてこいって言われて書いていくと、（文字が）きれいすぎて感動された」という。

実際に、その反省文を写真で紹介。あまりの達筆に、明石家さんまも「果たし状みたいやな」とびっくり。スタジオも「すごい！」などの声が上がった。

だがヒコロヒーだけが「でも中身は結構情けない」とズバリ指摘。反省文は確かに達筆だったが「目が覚めたら集合時間でした」「何かの間違いであってほしいと頬をつねりました」「目覚まし時計を一つ増やし、三つにします」などの文言が。

それでも字が美しいことで「見事だなって言われた」と酷く怒られなかったと振り返っていた。