“契約解除”問題で深まる対立…THE BOYZ・ソヌ、所属事務所の「精算完了」主張を真っ向否定

THE BOYZのソヌが、専属契約解除を通告した所属事務所One Hundredに対して声を上げた。

4月21日、ソヌは個人のSNSに、ある報道記事のスクリーンショットを掲載した。その記事のタイトルには「One Hundred側がTHE BOYZへの精算金支払いを完了した」という内容が記されていた。

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これに対しソヌは、「精算金支払い完了」という箇所を丸で囲んだ上で「？×」と書き込み、One Hundred側の主張が事実ではないと反論した。

（写真提供＝OSEN）ソヌ

これに先立ち、先月、メンバーのニューを除くサンヨン、ジェイコブ、ヨンフン、ヒョンジェ、ジュヨン、ケビン、Q（キュー）、ソヌ、エリック側の法定代理人は公式立場を発表し、「One Hundredレーベルの重大な専属契約違反およびそれによる信頼関係の回復不可能な毀損を理由に、2026年2月10日付で専属契約の解除を通告した。これにより当該契約は適法に解除され、その効力は終了した」と明らかにした。

THE BOYZ側は「これまで所属事務所は、2025年第2四半期の精算金支給以降、2025年7月からのすべての活動に対してアーティストに正常な精算金を支払っていない。また、アーティストが精算の透明性を確認するため契約書などの基本資料の閲覧を複数回要請したにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒否するなど、専属契約上のマネジメント会社としての基本的かつ本質的な義務を怠った」と主張した。

One Hundred側は公式立場文を通じて「当社はメンバーに対し、すでに高額の専属契約金および精算金の支払いを完了しており、精算金支払い計画も透明に策定されている」と明らかにした。さらに「One Hundredは依然として、THE BOYZの全10メンバーの完全体活動を心から支持し、望んでいる」とし、「誰かの扇動によってメンバーが被害を受け、事態が悪化している現状に深い懸念を表明する」と伝えた。

双方の主張が激しく対立する中、THE BOYZ側はソウル中央地裁に専属契約解除に関連する訴状を提出し、20日にはTHE BOYZとOne Hundredレーベルの「専属契約効力停止仮処分」訴訟の初弁論期日が開かれた。

（記事提供＝OSEN）