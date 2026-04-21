チョコプラの身長差に共演陣が驚き 実は長田より松尾の方が高身長「肩幅から高いと思われるんですけど」
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（24日公開）の日本語プレミアム試写が21日、都内で行われ、アンバサダーの西野七瀬、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、HIKAKIN、日本語声優キャストの宮野真守（マリオ役）、志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、関智一（キノピオ役）、山下大輝（クッパJr.役）、坂本真綾（ロゼッタ役）が登壇した。
【集合ショット】豪華すぎる！大集結した西野七瀬＆チョコプラ＆宮野真守ら
アンバサダーとなるチョコプラの2人。松尾は「どんだけ〜」と得意のIKKOのものまねを披露しながら「IKKO役をやらせていただきました…。出てなかったでしたっけ？」とボケる。長田は「出てないのよ。『スーパーマリオイッコー』じゃないのよ」とツッコミを入れていた。
そんな長田も「ウソなんじゃないかなと思われるかもしれないですけど、松尾と組もうと思った時にマリオとルイージみたいになれればいいなと思って。いつかマリオと携われる日が来ればいいなと思った」とテキトーなトーク。松尾を「ルイージ」と言い間違えると長田は「コイツの方が背が高いんですよ。肩幅から俺の方が高いと思われるんですけど実は」と明かした。松尾が「僕の方が1センチ高いんです」と驚きに事実を語ると、共演陣は「え〜！」と驚きの声を上げていた。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。すでに全世界での累計興行成績は7億4747万7060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
イベントにはほかに、任天堂代表取締役フェローであり、本作の共同プロデューサーである宮本茂氏が登壇。イルミネーション創業者で共同プロデューサーのクリス・メレダンドリ氏からビデオメッセージが寄せられた。
アンバサダーとなるチョコプラの2人。松尾は「どんだけ〜」と得意のIKKOのものまねを披露しながら「IKKO役をやらせていただきました…。出てなかったでしたっけ？」とボケる。長田は「出てないのよ。『スーパーマリオイッコー』じゃないのよ」とツッコミを入れていた。
そんな長田も「ウソなんじゃないかなと思われるかもしれないですけど、松尾と組もうと思った時にマリオとルイージみたいになれればいいなと思って。いつかマリオと携われる日が来ればいいなと思った」とテキトーなトーク。松尾を「ルイージ」と言い間違えると長田は「コイツの方が背が高いんですよ。肩幅から俺の方が高いと思われるんですけど実は」と明かした。松尾が「僕の方が1センチ高いんです」と驚きに事実を語ると、共演陣は「え〜！」と驚きの声を上げていた。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。すでに全世界での累計興行成績は7億4747万7060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
イベントにはほかに、任天堂代表取締役フェローであり、本作の共同プロデューサーである宮本茂氏が登壇。イルミネーション創業者で共同プロデューサーのクリス・メレダンドリ氏からビデオメッセージが寄せられた。