¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤¬¶ÛµÞ£Ó£Ï£Ó¡¡Êø²õÀ£Á°¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬ºÇ²¼°Ì¥á¥Ã¥Ä¤È£±º¹¤Î»´¾õ
¡¡Îò»ËÅªÂçÇÔ¤ò½Å¤Í¤ë¥á¥Ã¥Ä¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Ç¤â¤¦£±¤Ä¿¼¹ï¤Ê²Ð¼ï¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥ê¥°¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥«¥Ö¥¹¤Ë£±¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¡¢Å¥¾Â¤Î£¶Ï¢ÇÔ¡£ÀïÀÓ¤Ï£¸¾¡£±£´ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¥á¥Ã¥Ä¤È¤â¤ï¤º¤«£±¥²¡¼¥àº¹¤Þ¤ÇÄÀ¤ó¤À¡£¼ó°Ì¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ËÂç¤¤¯Î¥¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢³«ËëÁ°¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤È¸«¤é¤ì¤¿ÌÌ±Æ¤ÏÇö¤¤¡£Í¥¾¡¸õÊä¤Î´ÇÈÄ¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¿§¤¢¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÏÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢²õÌÇÅª¡¢Êø²õÀ£Á°¤È¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÝÄ§¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Î»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¡£¡Ö¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇÔÀï¸å¤Ë¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¸ÀÍÕ¤³¤½¤¬¡¢¸½¾õ¤Î¶ì¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊª¸ì¤ë¡£¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¼«¿È¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£µÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£±ÂÇÅÀ¡¢£Ï£Ð£Ó£°¡¦£¸£¸£²¤È¿ô»ú¾å¤ÏºÇÄã¸Â¤ÎÂÎºÛ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼çË¤¤¬°ì¿Í¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¡¢£Ê¡¦£Ô¡¦¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥ÈÊá¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤é¼ÂÀÓÁÈ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£¶°ÂÂÇ¤Ç£±ÆÀÅÀ¡£ÂÇÀþ¤¬Àþ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÄÀÂÚ¥à¡¼¥É¤Ð¤«¤ê¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Î¥éÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤â£´²ó£±¡¿£³¤ò£µ¼ºÅÀ¤ÇÊø¤ì¡¢º£µ¨À®ÀÓ¤Ï£±¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£°£¶¡££²²ó¤Ë¤Ï¥À¥ó¥¹¥Ó¡¼¡¦¥¹¥ï¥ó¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ë£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢¼çÆ³¸¢¤ò´°Á´¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹ÀèÈ¯¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥ì¥¤Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Ë¤Ï£¶²ó£²¡¿£³¤ò£±¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢È¿·â¤Î»å¸ý¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤ÇÃÏ¶è¾å°ÌÁè¤¤¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢º£¤ä¥á¥Ã¥Ä¤ÎÎò»ËÅªÂç¼ºÂ®¤ò¾Ð¤¨¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£ÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈ¿¾Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬¡Ö¤Þ¤À£´·î¡×¤È¸½¼ÂÆ¨Èò¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ï¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼çË¤¤Î¤¤¤éÎ©¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êø¤ì¤æ¤¯Ì¾Ìç¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÚ¼Â¤Ê¡Ö£Ó£Ï£Ó¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£