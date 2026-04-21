「あらカワイー」吉田知那美、“お風呂上がり”のプライベートショットに反響続々…「ばったりと出会いたいです」

吉田知那美がお風呂上がりのプライベートショットを公開した(C)産経新聞社

3月末にロコ・ソラーレを退団し、現在はカーリング・プロリーグ「ロックリーグ」でタイフーンの主将を務める吉田知那美が、自身のインスタグラムを更新。レアなプライベートショットに多くの反響が寄せられた。

【写真】「お風呂上がり、爽やか！」吉田知那美のレアな姿をチェック

吉田はインスタに「野沢温泉村の常識、北見市の非常識 誰かの常識は誰かにとっての非常識なんて言わずもがなの原理というわけで。選んでよし、好みの生き方」と綴ると、「#風呂上がり」と記し、黒のTシャツ姿で頭にバスタオルを巻き、温泉を出て笑みを浮かべる自身の写真を公開している。

この投稿にファンからは「良いスッね！」「アディダス着てるのがなんか新鮮です」「あらカワイー」「その笑顔が大好きです」「素敵なオフショットです」「お風呂上がり、爽やか！」「後光まで纏う 清々しさ」「ちなみズおふろスタイル」「ばったりと出会いたいです」と、多くのコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]