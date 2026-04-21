「大好物のイチゴを見せた時の"わぁ♡"なお手々が可愛いから見て。」



【写真】「わぁ♡」なお手てが可愛すぎる犬さん

こんなポストをされたのはくーさんママ（@kukuri_shibainu）さん。



ポストされた写真には、大きな真っ赤ないちごを目の前にした柴犬・楽くんの姿が収められています。



前脚をぴんと伸ばし、まるで「わぁ♡」と声が聞こえてきそうなほどの愛らしい仕草に、思わず頬が緩んでしまいますね。



「まぁっ‼️これがあの幻のイチゴ…⁉️」

「通販番組に出演できるレベルのいいリアクション」

「ポプテピピックのあのシーンにそっくり！」

「前脚の伸ばし方が完全に人間のリアクションで笑った」



投稿には、爆笑の声が届きました。ポストをされたくーさんママさんにお話を伺いました。



――写真は、どのような状況で撮影を？



「探していた大きなあまおうを買えたので帰って真っ先に楽に見せました。楽はイチゴが好物なので見つけた瞬間から立ち上がって欲しい！欲しい！とアピールしてました」



――その瞬間を見たとき、どのように感じましたか？



「いちごは大体、今の時期（旬の時期）にしか買ってこないのですが、時間が空いていても好きなものはよく覚えているんだな〜と思いました」



――ほかの果物も好きですか？



「イチゴは好物の一つです。普段は果物を食べる習慣はないのですが、旬の食べ物（イチゴ、すいか、ブルーベリーなど）で、食べても良いものは時折与えています。私がいちごを食べている時もずっと見てくるのでちょっといたたまれない気持ちになります（笑）」



――手を伸ばしたり「わぁ♡」というようなリアクションを見せることはよくある？



「はい。普段からあります。食べ物が欲しいときや構って欲しいときなどに前足でつついてきます。日常の中で可愛い仕草は毎日、脱衣所から私が着ていたシャツを持ってきては振り回したり伸ばしたりしながら遊ぶとこです。"返しなさ〜い"と私が迫って行くのが大好きなので毎日、取るか取れるかの遊びをしています」



――撮影後、楽くんは実際にイチゴを食べたのでしょうか？



「はい。撮影後一番大きいお化けあまおうを食べました（すごく多かったのでひなたとシェアして食べました）」



――印象に残っているコメントは？



「"まぁっ‼️これがあの幻のイチゴ…⁉️""通販番組に出演できるレベルのいいリアクション"

でしょうか。あと、ポプテピピックのアニメのシーンに似てるとのコメントがあったのでその動画を観たのですが、すごく似ていて驚きました！」



くーさんママさんは「SNSを配信するようになって約6年が経ちますが、愛犬との思い出として撮影してきた写真や動画を沢山の人達に見てもらえることがとても幸せです。愛犬たちの年齢もハイシニア、シニアになりましたが、今後も愛犬との楽しいワンライフを投稿していきますのでどうぞよろしくお願いいたします」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）