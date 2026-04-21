◆米大リーグ エンゼルス２―５ブルージェイズ（２０日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、敵地・エンゼルス戦に「５番・三塁」で先発出場。前日の７番から打順を２つ上げて５試合ぶりの５番起用となったが、３打数無安打１四球で２試合連発はならなかった。チームは４連敗のあと２連勝とした。

０―０の初回２死一、二塁。岡本の打球は遊撃のほぼ正面に転がった。だが、遊撃・ネトが打球をはじく。しかし、ネトはすぐに二塁走者だったゲレロを指さした。三塁に進む際に打球をよけたゲレロの右足つま先に打球が当たっていたとアピールしたもので、審判団は集まって協議したが、アウトが認められることはなかった（記録は遊失）。２死満塁から６番ソーサは空振り三振に倒れ、先取点とはならなかった。

３回２死の第２打席で岡本はフルカウントからの８球目、９４・１マイル（約１５１・４キロ）直球で見逃し三振。低めギリギリのコースで岡本は自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）によるチャレンジを要求したが、判定は覆らなかった。６回無死一、二塁の第３打席はネトの美守に阻まれて遊ゴロ。８回１死の第４打席では四球を選んで３試合連続出塁とした。

岡本は１９日（同２０日）の敵地・Ｄバックス戦では、初回無死満塁で左越えの２点二塁打を放ち、メジャーでは初めて１試合複数打点を記録。３回先頭では左翼席へ３号ソロをたたき込んだ。１６試合ぶりの一発は打球速度１０３・３マイル（約１６６・２キロ）、飛距離４０６フィート（約１２３・７メートル）の当たりだった。

この日の試合前には３月のＷＢＣ日本代表で共闘した菊池雄星投手（３４）と談笑した岡本。現地テレビ局でキャスターを務めるＨ・メイ氏によると「シュナイダー監督は怖い顔をしてるけど、実際はいい人だから心配しなくていいよ」と冗談交じりに助言されたようだ。先輩からトロントにあるおすすめのレストランも紹介してもらったといい、リラックスして試合に臨んでいた。カナダ「スポーツネット」のＳ・ダビディ記者によると、チームは飛行機にトラブルがあったため、前日試合が行われたアリゾナ州フェニックスからこの日の試合会場であるカリフォルニア州アナハイムまでバス移動となったが、岡本は“トラブル”にもめげず。バットから快音は出なかったが、三塁守備では再三の好守を披露した。