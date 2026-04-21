“7.5億円大会”の結果で上位陣に動きが… 日本勢はどうなった？【米国女子賞金ランキング】
米国女子ツアー「JMイーグルLA選手権」を終え、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】原英莉花の2026年クラブセッティング
同大会は3日目に、突如、賞金が100万ドル上乗せされることが発表され、総額475万ドル（約7億5300万円）になった。プレーオフを制し優勝したハナ・グリーン（オーストラリア）は、71万2500ドル（約1億1300万円）を獲得。これで今季総額を121万4178ドル（約1億9184万円）とし、ランキング1位に躍り出た。111万8718ドル（約1億7675万円）の2位にネリー・コルダ、100万2997ドル（約1億8053万円）の3位にキム・ヒョージュ（韓国）が続く。日本勢最上位は47万385ドル（約7432万円）の9位に後退したものの山下美夢有で変わらず。先週7位で13万789ドル（約2066万円）を手にした岩井千怜は、43万9202ドル（約6939万円）まで上積みしたが12位と1つ順位を落とした。同じく7位だった勝みなみは、31万4211ドル（約4964万円）で17位まで浮上している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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