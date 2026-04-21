カラテカ入江、元ザブングル松尾氏の結婚式ショット公開「愛が沢山ありました」 元相方・加藤は最初から涙
カラテカの入江慎也が20日、自身のインスタグラムを更新。元ザブングルの松尾陽介氏の結婚式の様子を公開した。
【写真】加藤は最初から涙！元ザブングル松尾氏の結婚式ショット
入江は「元ザブングルまっつんの結婚披露宴に行かせていただきました。まっつんは沖縄に移住しました。そして今の奥さんと出逢い結婚しました。沖縄での披露宴、全国からたくさんの方が来られていました。本当に素敵な結婚式でした。元相方の加藤君も駆けつけてました」と写真を添えて報告。
続けて「僕が二人には本当に沢山迷惑をかけてしまいました。それなのにずっと仲良くしてくれて、僕の仲間でいてくれた二人。本当に有難いしかないです。沢山助けられました。一回も僕を責めなかった二人です。。。まっつんが幸せでめちゃくちゃ嬉しかった。最高の披露宴でした。本当におめでとう。そして沢山ありがとう。愛が沢山ありました。加藤君最初からずっと泣いてました笑」と記している。
松尾氏は1999年に、加藤歩とともにお笑いコンビ・ザブングルを結成。2021年3月に解散し芸能界を引退した。
【写真】加藤は最初から涙！元ザブングル松尾氏の結婚式ショット
入江は「元ザブングルまっつんの結婚披露宴に行かせていただきました。まっつんは沖縄に移住しました。そして今の奥さんと出逢い結婚しました。沖縄での披露宴、全国からたくさんの方が来られていました。本当に素敵な結婚式でした。元相方の加藤君も駆けつけてました」と写真を添えて報告。
松尾氏は1999年に、加藤歩とともにお笑いコンビ・ザブングルを結成。2021年3月に解散し芸能界を引退した。