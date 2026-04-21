外出から帰宅しても姿を見せない猫さんを探してみると、思わず笑ってしまう光景が…？ついに羽毛布団の魅力に気づいてしまった猫さんが、可愛すぎると話題を呼んでいます。

注目の投稿は記事執筆時点で9600回再生を突破し、「お布団ぬくぬくなんだろうなぁ」「可愛すぎるからw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：飼い主が帰宅しても姿を見せないネコ→探していると、人間用の羽毛布団に…『思わず笑ってしまう光景』】

帰宅したけど…

YouTubeチャンネル『茶トラの麦』に投稿されたのは、人間用の羽毛布団の良さに気がついた茶トラ猫の男の子「麦」くんの姿。投稿主さんと夫さんが揃って外出し、日中に家を留守にしていたある日のことだったといいます。

帰宅すると歓迎ムード全開の後輩猫「ハル」くんの愛らしいお出迎えがあったものの、麦くんが姿を見せてくれなかったのだそう。家の中を探し回った末に目星をつけたのが、『羽毛布団』だったそうです。

爆睡していた麦くん

早速めくってみると思った通り、へそ天姿で寝ていた麦くんが現れたのだとか。麦くんは反射的に声を上げると、続けて「ンン、ニャー！」と元気いっぱいに体を反らしてのびー！予想以上のくつろぎっぷりに、布団の中がいかに気持ち良かったのかが伝わってきます。

まだ寝ぼけ顔の麦くんに、投稿主さんたちはただいまのご挨拶。起こしてしまったことも謝ったそうですが、帰宅にも気がつかずに爆睡していた姿に笑いが止まらなかったのだとか。麦くんもやっと目が覚めてきたようで、嬉しそうにグルニャーを連発していたといいます。

羽毛布団に魅了されて

掛け直された布団から出てくると、ハルくんに優しく舐めてもらったという麦くん。夫さんが「布団で寝てんのかい」とツッコミを入れた通り、布団の中にいたことは今までなかったそうなのですが、この日をきっかけに…。

別の日にも、忙しい投稿主さんに構ってもらえずふてくされた結果、2人用お布団を贅沢に独り占めしている麦くんの姿が。すっかりお気に入りスポットの仲間入りをしたようですね。羽毛布団の魅力にハマってしまった可愛い麦くんなのでした。

投稿には「かわいい」「布団で寝る時ってそんな伸びきって寝るんだね」「麦ニャンをペロペロするハルニャンも愛しい」「奥の方で寝てるとわからないですよねw」「待つのも楽しみになったかな」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『茶トラの麦』では、ツンデレな麦くんと甘えん坊なハルくんの日常の様子が投稿されています。ふたりの可愛らしい姿やクスッと笑えて癒される姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「茶トラの麦」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。