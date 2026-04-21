『TOKYO MER』劇場版第3弾アートビジュアル到着！ 脚本・黒岩勉＆監督・松木彩登壇のファンミも開催決定
ドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾となる『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日）の公開を向けて、毎月21日に情報が解禁されることが明らかに。このたび、『CAPITAL CRISIS』の世界観を濃縮した衝撃のアートビジュアルが解禁、ファンミーティングの開催も発表された。
【写真】劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』の世界観を表現したアートビジュアル
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3作となる本作の舞台は、MERの原点ともいえる“東京”。タイトル通り、危機的状況に陥った首都・東京を舞台に、シリーズ史上最大にして最後の戦いに挑むMERの姿を描く。
このたび、劇場版第3弾『CAPITAL CRISIS』の世界観を濃縮したアートビジュアルが解禁。数多のビル群から煙が上がる壊滅した東京をバックに、傷だらけでボロボロになった“T01”。トンネル内で爆炎に追われ、火に包まれる“T01”。光る日本地図の上で、集結する8台の全国のERカー。そして全国のERカーに向かって走る喜多見（鈴木涼平）の後ろ姿―と、劇場版最新作の物語を紐解く鍵となる4枚が解禁。この4枚のビジュアルが指し示すこととは一体…と考察熱を高めるビジュアルとなっている。
そして、MERシリーズの劇場版1作目であり、横浜・ランドマークタワーでの熱い救出劇と人間ドラマで、日本中に感動と勇気を与えた、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の公開日である4月28日に、舞台となった横浜・みなとみらいの地で1作目をリバイバル上映するメモリアルなイベント『TOKYO MER』2ndファンミーティング（横浜ブルク13にて開催）の実施が決定。
本イベントには、MERシリーズの脚本・黒岩勉と監督・松木彩が登壇し、MERについて余すことなく語り尽くす。この世界を作り上げた二人による、物語に込めた想い、豆知識、伏線、制作の裏側など、このイベントでしか聞くことが出来ないトークセッションを実施予定だ。
昨年も同じ日程・同じ場所で開催された同じイベントでは、チケットは3分で即完。
劇場版1作目の『TOKYO MER』と『YOKOHAMA MER』の激闘を振り返りたい。チケット販売は4月22日0時から横浜ブルク13劇場ホームページにてスタートする。
そして、劇場版最新作の公開を記念して、4月25日から東京・新宿を皮切りに全国3都市にて期間限定で、POP UP STOREを開催。記念商品などのグッズが販売されるだけでなく、キャストが着用していたMERのユニフォームの展示などの、フォトスポットが設置される。入場料無料。
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』は、8月21日公開。
『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』POP UP STOREの開催概要は以下の通り。
＜『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』POP UP STORE 開催概要＞
■東京会場
開催場所：新宿マルイ アネックス 6階 カレンダリウム 6
開催期間：4月25日〜5月10日
営業時間：平日11時〜19時／土日祝10時30分〜19時
※施設の営業時間とは異なる
■名古屋会場
開催場所：名古屋セントラルパークB1F イベントスペースbyマルイ（44区画）
開催期間：6月13日〜21日
営業時間：10時〜20時 ※最終日18時まで ※施設の営業時間とは異なる
■大阪会場
開催場所：なんばマルイ 5F イベントスペース
開催期間：6月27日〜7月5日
営業時間：11時〜19時 ※施設の営業時間とは異なる
【写真】劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』の世界観を表現したアートビジュアル
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3作となる本作の舞台は、MERの原点ともいえる“東京”。タイトル通り、危機的状況に陥った首都・東京を舞台に、シリーズ史上最大にして最後の戦いに挑むMERの姿を描く。
そして、MERシリーズの劇場版1作目であり、横浜・ランドマークタワーでの熱い救出劇と人間ドラマで、日本中に感動と勇気を与えた、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の公開日である4月28日に、舞台となった横浜・みなとみらいの地で1作目をリバイバル上映するメモリアルなイベント『TOKYO MER』2ndファンミーティング（横浜ブルク13にて開催）の実施が決定。
本イベントには、MERシリーズの脚本・黒岩勉と監督・松木彩が登壇し、MERについて余すことなく語り尽くす。この世界を作り上げた二人による、物語に込めた想い、豆知識、伏線、制作の裏側など、このイベントでしか聞くことが出来ないトークセッションを実施予定だ。
昨年も同じ日程・同じ場所で開催された同じイベントでは、チケットは3分で即完。
劇場版1作目の『TOKYO MER』と『YOKOHAMA MER』の激闘を振り返りたい。チケット販売は4月22日0時から横浜ブルク13劇場ホームページにてスタートする。
そして、劇場版最新作の公開を記念して、4月25日から東京・新宿を皮切りに全国3都市にて期間限定で、POP UP STOREを開催。記念商品などのグッズが販売されるだけでなく、キャストが着用していたMERのユニフォームの展示などの、フォトスポットが設置される。入場料無料。
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』は、8月21日公開。
『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』POP UP STOREの開催概要は以下の通り。
＜『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』POP UP STORE 開催概要＞
■東京会場
開催場所：新宿マルイ アネックス 6階 カレンダリウム 6
開催期間：4月25日〜5月10日
営業時間：平日11時〜19時／土日祝10時30分〜19時
※施設の営業時間とは異なる
■名古屋会場
開催場所：名古屋セントラルパークB1F イベントスペースbyマルイ（44区画）
開催期間：6月13日〜21日
営業時間：10時〜20時 ※最終日18時まで ※施設の営業時間とは異なる
■大阪会場
開催場所：なんばマルイ 5F イベントスペース
開催期間：6月27日〜7月5日
営業時間：11時〜19時 ※施設の営業時間とは異なる