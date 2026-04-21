「Monitor III A.N.C.」の新色「Cream」

Marshall Groupは、アクティブノイズキャンセリング(ANC)を搭載したワイヤレスヘッドフォン「Monitor III A.N.C.」の新色「Cream」を、4月24日に発売する。価格はオープンで、直販価格は56,990円。

Marshallが60年以上に渡って培ってきた音響ノウハウを活用した高度なノイズキャンセリング技術を搭載したヘッドフォン。ANCオン時で最大約70時間、ANCオフ時では最大100時間のワイヤレス再生ができる。

ANCは前モデルから大幅にアップグレードされ、周囲の環境音を継続的に測定し、不要な音をカットする。強度は低・中・高の3段階から選択できるほか、外部の音を取り込むトランスペアレンシーモードも利用できる。

「リスニング体験を最大限に引き出すために設計」したといい、ダイナミックラウドネスを搭載。あらゆる音量で最適に高音、中音、低音が調整される。ドライバー一を調整することで、クッション内部に耳が入るスペースを増やし、より豊かな音を実現した。ドライバー口径は32mm。

本体は折りたたみ式で、付属のプレミアムハードケースに収納可能。柔らかいイヤークッションとプラッシュヘッドバンド、金属製の回転式ヒンジによって、どんな頭の形にも完璧にフィットし、優れた密閉性と快適さを実現する。テクスチャー加工されたPUとTPUレザー、真鍮のアクセント、エンボス加工されたマーシャルロゴも採用。

「音楽をあなたの頭の中から解放し、仮想の部屋へと導く」というサウンドステージ空間オーディオ技術も採用している。Marshall Bluetoothアプリを使うことで、部屋の大きさを選択し、空間効果の量を調整して、ユーザーの好みに合わせたサウンドを作り出せる。

Bluetooth 5.3準拠で、コーデックはSBC、AAC、LC3をサポート。Auracastへの対応も準備が進められている。2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能にも対応。マルチダイレクショナルコントロールノブを使用して、再生、一時停止、曲のスキップ、音量調整、電源のオン/オフが可能。

カスタマイズ可能なMボタンも備え、お気に入りの機能を簡単に操作できる。Spotify Tapにアクセスして音楽を再生したり、好みの2つのイコライザー設定をすばやく切り替えられる。