水原希子、ピンクヘアのアート写真を公開！ 圧倒的なビジュアルに「妖精」「美しい芸術作品」と反響
モデルの水原希子さんは4月20日、自身のInstagramを更新。ピンクヘアの個性的なアートフォトを公開しました。
【写真】水原希子、ピンクヘアのアート写真
ライトブルーのドレスでクールに決めたカットや、レースのドレスをまとって床に寝そべる艶やかなショット、豪奢なドレスで座るゴージャスなカット、そしてスモーキーなアイメイクで独特のムードを醸し出すショットなど、どれも印象的な仕上がりとなっています。
コメントでは「やっぱ可愛い」「ステキ ピンク似合うね」「ピンク 素敵過ぎて」「やっぱりカッコいいなぁ」「素敵な表現者であり美しい芸術作品にもなる魅力あふれるきこちゃん」「希子ちゃん 妖精 かわいい」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】水原希子、ピンクヘアのアート写真
幻想的なアートフォト水原さんはフォトグラファーやスタイリストなどのクレジットと共に、5枚の写真を投稿。花びらが散らばる暗い空間でピンクヘアの水原さんが多彩なファッションに身を包み、独自の世界観を表現する姿です。
ライトブルーのドレスでクールに決めたカットや、レースのドレスをまとって床に寝そべる艶やかなショット、豪奢なドレスで座るゴージャスなカット、そしてスモーキーなアイメイクで独特のムードを醸し出すショットなど、どれも印象的な仕上がりとなっています。
「桜より綺麗」普段は自然体の姿を見せる投稿も多い水原さん。11日には桜の絵文字を添え、4枚の写真を公開しました。1、3枚目では水原さんの自撮りショットが収められています。ファンからは「女神降臨」「希子ちゃんずっと可愛い」「桜より綺麗」など絶賛の声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)