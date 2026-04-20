TWS、初のVRコンサートツアー『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』日本開催が決定！

6人組ボーイグループTWSの初のVRコンサートツアー『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』の日本での開催が決定した。

東京・大阪の2都市の映画館で上映予定で、東京は5月16日（土）〜6月24日（水）、大阪は6月19日（金）〜7月2日（木）の期間で開催する。

【写真】TWS・ドフン、“変装なし”で東京満喫

『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』はこのためだけに撮影した映像を、公演最前列を超える近さで味わうことができる「あなたとTWSだけの特別な公演体験」。

「映像を見ている」という感覚よりも、リアリティに溢れる最新技術により「TWSの世界に入り込む」感覚、VRコンサートだけの没入感を味わうことができる。本作品のために撮影した、完全オリジナルの特別な演出とステージが用意された。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

タイトルの『RUSH ROAD』は、終わりなく疾走する青春の旅路を描いたVRコンサート。『OVERDRIVE』や『plot twist』『Oh Mymy：7s』などTWSの代表曲が、ロックフェスティバルや夕暮れのルーフトップ、神秘的なオーロラなど多彩なバーチャル空間で披露される。

観客は時空を超える演出の中で、TWSの爽快でエネルギッシュなパフォーマンスをまるで目の前で見ているかのように鮮やかに楽しむことが可能だ。

『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』は3月4日〜4月12日に韓国の主要な映画館であるメガボックスで上映され、予約開始と同時に、公開当日の回が瞬く間に完売し、初週のほとんどのチケットもすぐに売り切れた。累計観客数は4万人を突破し、平均座席占有率81%という過去最高の記録を達成した。

42（ファン）とともに永遠に走り続けたいというTWSの願いを込めた『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD 』に是非期待してほしい。

新次元の没入体験を叶える、革新的な「VRコンサート」

本VRコンサートでは、映画館の座席に設置されたVRヘッドセットを着用することで、目の前に広がる12Kの高精細な映像と、映画館の7.1ch（※）サラウンドシステムによる高品質な音響環境で、臨場感あふれる体験を楽しむことが出来る。

2024年VRコンサート開始時の様子

手が届きそうな“最前列以上の近さ”までアーティストが迫ってくる圧倒的な迫力と、リアルに再現されたバーチャル空間の中で、まるで自分だけのためにパフォーマンスをしてくれているかのような、他では味わえない没入感が味わえるのが魅力だ。

※劇場により、サウンド環境が異なる場合あり

プロジェクト「HYBE JAPAN VR NEXT STAGE 2026」

HYBE JAPANは、2024年の開始以来、多くの方々から支持を得ているVRコンサート事業において、2026年を「事業本格化のネクストステージ」と位置づけ、年間を通じたプロジェクト「HYBE JAPAN VR NEXT STAGE 2026」を推進している。

HYBE JAPANにおけるVRコンサート事業は、グローバルに活躍するHYBE MUSIC GROUP アーティストが日本に不在の期間であってもファンに心躍る体験を提供できないか、という想いからスタート。2024年に初めて開催したTOMORROW X TOGETHERによるVRコンサート「HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」の来場者アンケートでは、顧客満足度99%以上という極めて高い評価を獲得した。

この確かな手応えを背景に事業を本格化させる2026年は、ラインナップを過去最多へと拡充する。LE SSERAFIMを皮切りに、第2弾となるTWS、そしてその後も注目のアーティストが続々と登場予定だ。

さらに今後は、地方都市を含む上映拠点のさらなる拡大を計画しており、より多くの方に、最先端のコンサートエンターテインメントをお届けし、音楽の楽しみ方の新たなスタンダードを提示していく。

なお、『TWS VR CONCERT：RUSH ROAD』の詳細は公式サイトで確認できる。